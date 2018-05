Gingras-Gagnon a confondu les sceptiques

Simon Gingras-Gagnon a encore une fois fait mentir les sceptiques.

Le centre-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval a été sélectionné en 4e ronde (35e au total) par les Argonauts de Toronto. Contrairement à d’autres qui rêvent à la LCF dès leur jeune âge ou à qui on décèle rapidement une opportunité d’atteindre le prochain niveau, Gingras-Gagnon croit en ses chances depuis deux mois.

« Parce que j’ai eu un parcours universitaire un peu particulier, je ne pensais pas du tout jouer chez les professionnels, a-t-il reconnu. Après le camp régional, j’ai commencé à croire en mes chances. »

« Sortir en 4e ronde était dans les très bons scénarios que j’avais imaginés, de poursuivre le produit des Élans de Garneau. Je me voyais plus en 6e ou 7e ronde. Il s’agit toutefois de la première étape seulement. C’est loin d’être terminé et je dois y croire jusqu’à la fin. Je veux saisir mon opportunité et faire l’équipe dès cette année. »

Non retenu après le camp régional au stade olympique, le 7 mars, le centre arrière avait dû insister pour que le Rouge et Or de l’Université Laval lui ouvre les portes de son vestiaire en 2015.

Unités spéciales

Après une saison à l’écart en raison de son transfert, Gingras-Gagnon a gagné sa place sur les unités spéciales en 2016 avant de devenir un rouage important de l’offensive à la mi-saison, l’an dernier. Tout s’est mis à débouler pour lui quand l’attaque terrestre du Rouge et Or a débloqué, le 7 octobre, lors du match retour à Sherbrooke.

« En entrevue, les équipes me demandaient pourquoi elles n’avaient pas entendu parler de moi avant cette année, a-t-il raconté. J’ai saisi ma chance quand elle s’est présentée. C’est sur les unités spéciales que je peux performer le mieux pour l’instant, mais mon but est de percer comme centre arrière à moyen terme. Il y a un vétéran avec les Argos et je veux apprendre de lui. »