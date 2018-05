Hommage à Amir Khadir

Qu’on soit d’accord ou pas avec les idées que défend Amir Khadir, il faut admettre que sa décision de ne pas se représenter annonce le départ d’une figure historique à l’Assemblée nationale.

Ça faisait des décennies que la gauche sociale tentait de faire son entrée au Parlement. De NPD-Québec en Rassemblement pour une alternative politique, en passant par le Parti de la démocratie socialiste, elle n’était même jamais venue proche d’y arriver.

En rassemblant tout ce beau monde au sein de l’Union des forces progressistes, en 2002, le Dr Amir Khadir pressentait l’énergie que la jeunesse écologiste et altermondialiste pouvait amener. Les mobilisations des indignés, le printemps de 2012 et la montée des mouvements d’inspiration populistes, comme Syriza en Grèce, Podemos en Espagne et Bernie Sanders aux États-Unis, seraient autant d’événements qui lui donneraient raison.

La gauche parlementaire

L’élément déterminant dans l’avènement de la gauche parlementaire aura été de réussir à faire alliance avec la gauche communautaire et féministe de Françoise David, regroupée dans Option citoyenne. Cette militante de longue date aura joué un rôle tout aussi important, notamment en définissant le déficit 0 de Lucien Bouchard comme moment de rupture irréversible avec le PQ, élément central dans le narratif politique de Québec solidaire. La charte des valeurs en deviendrait un nouveau.

Cette convergence des luttes vers Québec solidaire aura ouvert la voie à l’élection d’Amir Khadir dans Mercier. Ce n’est toutefois pas faire injure que de rappeler que la suite aura été encouragée par la prospérité de la bourgeoisie bohème autour de la ligne orange.

Il y a autre chose que les stratèges de la gauche savent trop bien, mais qu’ils détestent admettre. C’est que ces mouvements qui tablent sur les mobilisations populaires pour asseoir leur légitimité ont besoin, pour émerger et éventuellement triompher, de figures fortes. Ainsi, le tandem Khadir-David aura réussi à mener une transition tout en douceur vers une autre génération de leaders. Un exemple pour tous les partis politiques.

Aller plus loin

La gauche politique est donc à l’Assemblée nationale pour de bon, avec tout ce que cela vient changer dans les paramètres de notre système électoral, notamment quant à l’importance de la question constitutionnelle comme vecteur de notre vie démocratique.

Les gauches indignée et féministe ont trouvé de nouvelles figures en Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, respectivement. Le prochain défi, ce sera toutefois d’aller plus loin que là où les bâtisseurs auront su les porter, en proposant une vraie option de gouvernement. Parce que, dans le réel, d’élections en élections comme de sondage en sondage, Québec solidaire demeure une offre politique nichée, voire marginale, qui ne recueille pas la faveur d’un électeur sur 10.

Pour sortir de Montréal et éventuellement gagner, QS devra élargir sa coalition. Et ça, ça passe nécessairement par une forme d’institutionnalisation et souvent de recentrage. Lorsque cela arrivera, certains crieront à la trahison et évoqueront le souvenir des fondateurs.

C’est peut-être à ce moment-là qu’on prendra la mesure de l’importance historique qu’aura eue Amir Khadir. Sans son front de bœuf, sa compréhension intuitive de l’état des mouvements de gauche, ainsi que ses qualités humaines, dont un sens de l’humour absolument irrésistible, cette gauche ne serait pas encore à l’Assemblée nationale.