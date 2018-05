Hommage à notre sainte Kateri

J’ai visité Santa Fe pour la première fois l’automne dernier. Avoir su que ce serait aussi bien, j’y serais allé plus tôt et plus souvent. On ne soupçonne pas la beauté, l’énergie et la créativité qui règnent dans ce qui est la capitale culturelle du sud des États-Unis.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Le Santa Fe moderne respecte merveilleusement son cachet patrimonial très inspiré de l’architecture coloniale espagnole. Le fameux style Adobe, celui de la terre crue cuite en brique, compose une bonne partie des édifices. L’autre style principal, c’est l’Art déco, bien préservé.

Harmonie architecturale

Pourquoi les Américains sont-ils capables de cette fierté élémentaire qui permet à une ville comme Santa Fe de croître et de se moderniser sans se trahir ou se renier par des constructions hideuses ou ternes ? Ici, même les bâtiments neufs sont beaux et participent au charme de la cité.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

La fameuse route 66 passe par ici. Avis aux amateurs de périple en automobile : prévoyez au moins deux jours. Même si c’est tout petit, ça regorge de musées, restaurants, boutiques, etc.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

La communauté artistique trouve ici depuis deux siècles un havre civilisé au cœur du rude Sud-Ouest américain : des écrivains, des cinéastes, des peintres, etc. Mes cheveux se sont dressés sur la tête en voyant le prix exorbitant de la plupart des œuvres offertes...

Héroïne amérindienne

Notre héroïne nationale amérindienne, la sainte catholique d’origine iroquoise Kateri Tekakwitha, est à l’honneur devant la basilique Saint-François, à Santa Fe. Depuis 2003, une statue la représentant, l’œuvre d’Estella Loretto, accueille les croyants. Bizarrement, bien peu de Québécois, même les Amérindiens, ne savent qui est cette Sainte-Kateri... Nul n’est prophète en son pays. Il faut venir dans le Sud-Ouest américain pour la voir honorée !