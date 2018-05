[PHOTOS] Incendie majeur dans une entreprise de Saint-Romuald

Une entreprise de Lévis est la proie des flammes, samedi, dans le secteur de Saint-Romuald. La vigueur du feu a nécessité le déclenchement d’une 4e alarme.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’incendie s’est déclaré peu avant 11 h 30 dans les locaux d’Excavation Jos Pelletier, situés dans un secteur industriel de la municipalité au 841, rue de Saint-Romuald.

Les pompiers de Lévis ont déployé l’artillerie lourde pour combattre l’élément destructeur qui continuait de ravager l’édifice vers 13 h 30. Rapidement, un large panache de fumée s’est dégagé du site.

Selon le Service de police de la Ville de Lévis, le bâtiment a pu être évacué à temps. Il n’y aurait pas de blessé. Les dommages sont importants.

Impuissant

Même si l’entreprise est fermée le samedi, son président, Jos Pelletier, s’y trouvait encore ce matin. L’octogénaire a quitté les lieux quelques minutes, avant d’y revenir et de découvrir la scène. Il a assisté, impuissant, à la destruction d’une partie de son entreprise.

«J’étais partie pour aller chercher des pièces, ça faisait à peu près 10 minutes. Je revenais, et les pompiers sont arrivés en même temps que moi», a relaté au Journal l’homme visiblement accablé, entouré de quelques-uns de ses employés.

Tous semblaient ignorer ce qui aurait pu causer un tel sinistre. «On ne sait pas comment s’est arrivé», a laissé tombé M. Pelletier. Selon lui, un seul employé se trouvait à l’intérieur quand le feu s’est déclaré.

Excavation Jos Pelletier offre depuis une trentaine d’années ses services aux particuliers et propriétaires d’entreprises et aux administrateurs de voiries dans la région de Québec. L’entreprise compte entre 20 et 65 employés selon la saison, peut-on lire sur son site web.

«[Son entreprise], c’est sa vie. Il était ici à 5 h tous les matins, ce monsieur-là», a exprimé un ami de la famille, Steve Paradis. «Il a bâti ça de toute pièce, cette compagnie-là», a ajouté la nièce du propriétaire, Martine Rioux.

M. Pelletier a dit avoir bon espoir que son commerce pourra se relever de l’incendie. À première vue, il évalue les dommages à environ 2,5 millions de dollars.

Le service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis entend faire le point plus tard en après-midi sur cet événement. Le large déploiement des autorités a attiré la curiosité de plusieurs résidents et employés d’entreprises avoisinantes.

Plus de détails à venir...