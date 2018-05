Le pilote québécois Donald Theetge effectuera ses premiers tours de roue en série XFinity au circuit de Loudon, au New Hampshire, les 20 et 21 juillet.

Résident de Boischatel, ce vétéran du stock-car a été recruté par l’écurie DGM dirigée par le Beauceron Mario Gosselin, cette même organisation qui fait courir Alex Labbé à temps plein dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy en 2018.

« Je réalise un rêve, s’est exclamé Theetge, en entrevue au Journal. Ça fait longtemps que je voulais tenter ma chance dans cette série et voilà, c’est fait. Je peux enfin dire que je fais partie de ce prestigieux championnat. »

L’homme d’affaires, notamment copropriétaire avec son frère Benoît de trois concessions automobile, pilotera la Camaro no 90 que se sont partagées les Américains Josh Williams et Brandon Brown cette année. Ce dernier a réalisé le meilleur résultat de l’équipe quand il s’est classé au 19e rang à Richmond, en Virginie, le 20 avril.

Séries ACT et Pinty’s

Âgé de 51 ans, Theetge n’a plus besoin de présentation. Il a fait sa marque dans plusieurs sphères du stock-car dont la série ACT, où il compte deux victoires, huit top 5 et quatre positions de tête en 46 départs échelonnés entre 2006 et 2017.

C’est surtout dans la série canadienne de NASCAR qu’il s’est illustré au cours des récentes années, même s’il a été limité aux épreuves disputées sur piste ovale. Il a accédé à la deuxième marche du podium lors de trois de ses quatre dernières participations.

Photo courtoisie, Scott Steckly

Sa fiche montre aussi deux positions de tête en qualifications au circuit de Kawartha (2016) et à l’Autodrome Chaudière (2017).

« Je pense qu’à mon âge... vénérable, il était temps de passer à un autre niveau, a-t-il renchéri. Quand l’occasion s’est présentée avec l’équipe DGM, je me suis dit que je ne devais pas la rater.

« Et je suis fier de ce partenariat avec une écurie québécoise bâtie de main de maître par Gosselin et son associé Martin Roy. »

« Tout un défi »

Si Theetge connaît le circuit de Loudon pour y avoir couru à trois reprises en série ACT, il devra s’y familiariser sans aucune préparation en XFinity.

« Ce sera tout un défi, avoue-t-il. Je vais rouler pour la première fois le vendredi et la course aura lieu dès le lendemain. Cette expérience, je veux la vivre pleinement. Honnêtement, terminer parmi les 25 premiers serait très satisfaisant. C’est un objectif réalisable. »

Le complexe de Loudon est situé à environ quatre heures de route de Montréal et il attire de nombreux amateurs du Québec qui auront la chance de supporter deux des leurs en juillet.

À Phoenix ?

Theetge aura un programme chargé au cours des prochains mois, puisqu’il disputera aussi l’intégralité des 13 épreuves de la série NASCAR Pinty’s au pays.

Il formera équipe avec les Québécois Alexandre Tagliani et Marc-Antoine Carmirand au sein de la redoutable « Équipe 22 Racing » du propriétaire Scott Steckly.

Theetge envisage également une deuxième présence en série XFinity cet automne, probablement à Phoenix.

Son permis de compétition ne lui permet que de courir, pour l’instant, sur des tracés d’un mille ou moins dans les trois premières divisions de NASCAR.