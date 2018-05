Justify triomphe au Derby du Kentucky

Justify est devenu samedi, à Louiseville, le premier cheval non âgé de deux ans à remporter le Derby du Kentucky depuis 1882.

Avec cette victoire, l’étalon de 3 ans a finalement brisé la malédiction d’Apollo, dernière monture non âgée de deux ans à avoir triomphé à cette prestigieuse course.

Gagnant du Derby de Santa Anita en avril dernier, Justify était le favori pour s’imposer cette année à Louiseville pour la 144e édition du Derby du Kentucky. Il s’agit d’ailleurs de sa quatrième victoire en autant de départs en carrière.

Entraîné par Bob Baffert et mené par le jockey Mike Smith, Justify a connu un excellent départ malgré les conditions boueuses de la piste. Il s’est rapidement positionné deuxième, tandis que Promises Fulfilled s’est emparé de la tête.

Justify est passé devant à mi-chemin dans la course alors que Good Magic et Audible se sont engagés dans une lutte à finir pour la deuxième place. Good Magic a fini deuxième et Audible, troisième.

Justify tentera de remporter la prochaine épreuve de la triple couronne, soit le Preakness Stakes, qui aura lieu le 19 mai au Pimlico Race Course de Baltimore, au Maryland.

Le dernier cheval à avoir remporté la triple couronne est American Pharoah, en 2015.