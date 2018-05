Kolton Wong donne la victoire aux Cardinals

Kolton Wong a frappé un circuit de deux points en 10e manche pour briser l’égalité de 6-6 et procurer un gain de 8-6 aux Cardinals aux dépens des Cubs de Chicago, samedi à St. Louis.

Le releveur numéro 1 des Cubs Brandon Morrow a connu son premier moment de défaillance de la saison. Il s’est amené en neuvième avec deux points d’avance et a octroyé un but sur balles au premier frappeur qu’il a affronté, Harrison Bader. Il a retiré Matt Carpenter avant de donner un simple à Jose Martinez et d’allouer un double de deux points à Marcell Ozuna.

Auparavant, il avait été parfait en 11 sorties, n’accordant aucun point en 10 manches de travail. C’est Luke Farrell (1-1) qui était sur la butte en 10e et il a encaissé son premier revers.

Frappant pour une moyenne de ,174 avant la rencontre, le premier but étoile Anthony Rizzo a connu un bon match dans le rectangle des frappeurs, produisant deux points dont un sur un circuit en solo en septième. Javier Baez a également cogné une longue balle en solo en sixième.

Carpenter et Ozuna ont également produit deux points chacun du côté des Cardinals.

Tyler Lyons (1-0) a mérité la victoire.