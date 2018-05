Habitué aux rôles de « bums » au petit écran (Unité 9, Virginie, L’heure bleue), le comédien Hubert Proulx prouve qu’il a aussi un côté sensible, avec un premier album solo. Sur les dix pièces qu’il a composées, l’artiste de 39 ans a voulu parler de désespoir, mais aussi de lumière. « J’avais envie de relever la beauté dans la laideur », dit-il.

Le C.V. d’Hubert Proulx est particulièrement garni. Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en 2004, le comédien a enchaîné les rôles à la télé (Virginie, 19-2, Unité 9, L’heure bleue), au cinéma (Borderline, De père en flic, Miraculum) et au théâtre (Le Retour, L’Homme éléphant et Scotstown).

Alors qu’on lui confie souvent des rôles de criminel, en raison de son jeu intense, Hubert Proulx a voulu varier sa palette musicale, sur son premier album solo. Influencé autant par Nirvana que par Mano Solo, Léo Ferré, Black Sabbath et John Lee Hooker, le comédien a composé un album qui se promène dans les styles blues, folk et punk.

« J’aime beaucoup métisser les genres, dit-il. Je rends hommage à mes influences. Le blues, ça me parle. La musique tsigane et les vieilles chansons françaises aussi. J’aime ça quand il y a de l’âme, quand ça va loin dans les zones. »

Être son propre leader

Il ne faudrait pas penser que cet album est la toute première expérience musicale pour Hubert Proulx. Depuis 2009, il fait partie du groupe gipsy-punk Roma Carnivale, avec qui il a parcouru le Québec. « Le groupe reste underground, mais nous avons déjà fait la première partie des Cowboys Fringants dans un festival à Chicoutimi », dit-il.

Il y a trois ans, après que le chanteur du groupe est parti vivre aux États-Unis, Hubert Proulx a senti le besoin de composer ses propres chansons. À temps perdu, sur une période de deux ans et entre différents tournages, il a ainsi écrit les chansons qui allaient composer son premier disque.

« J’ai donné beaucoup d’idées à d’autres créateurs, au cours des années, en danse et en théâtre. Là, j’avais envie de faire mon propre projet, d’être mon propre leader. Je voulais aussi faire un projet de création avant mes 40 ans. »

Une chanson avec son frère

Sur l’album, une chanson se démarque particulièrement : Vidanges. Les paroles de la pièce viennent directement d’une conversation que l’acteur a eue avec son frère, Steeven, après que celui-ci a été victime d’un AVC.

« C’est arrivé en 2007, dit Hubert. Il avait 32 ans à l’époque. Il est resté handicapé. Il a perdu les facultés cognitives. Il n’a plus de mémoire à court terme. J’étais au téléphone avec lui et je lui demandais comment il se sentait. Il me disait qu’il s’ennuyait de son ex-blonde. On pourrait penser que, par désespoir, il veut en finir. Mais non, il s’est accroché à la vie. »

Hubert Proulx affirme travailler de la même façon, qu’il soit comédien ou chanteur. « Pour moi, c’est le même investissement. Quand je fais de la musique, je passe par mon côté acteur d’abord et avant tout. Ma particularité comme artiste, c’est dans mon incarnation, dans ma présence. Quand je chante, je branche ça sur mon cœur, sur une vérité intérieure. »

L’album d’Hubert Proulx sera accessible le 9 mai sur la plateforme Bandcamp. L’artiste fera un spectacle-lancement gratuit le même jour, à 18 h, au bar l’Escogriffe, à Montréal. Pour les détails : facebook.com/hubertproulx.