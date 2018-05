La Caisse de dépôt et le pétrole

La Caisse de dépôt gère des centaines de milliards de notre argent. Le plus gros déposant étant la Régie des rentes du Québec, les rendements de la Caisse assurent nos retraites. Voilà pourquoi nous nous réjouissons lorsque les rendements sont bons.

Ces dernières années, les résultats furent vraiment positifs. Cela n’empêche pas la Caisse de dépôt de faire l’objet de critiques devant l’Assemblée nationale, ces critiques étant maintenant formulées sur des critères de « moralité » et « d’éthique ». La Caisse devrait-elle investir dans ceci ou dans cela, du point de vue de nos valeurs ?

Cette semaine, le Parti québécois a réitéré cette idée que la Caisse devrait se retirer du secteur des hydrocarbures, du pétrole et du charbon. Ces secteurs sont polluants, et nous, Québécois, voulons devenir les modèles écologistes du monde. Des verts ! Admirés partout sur terre ! Les Québécois sauvant la planète !

Hypocrisie et foutaise ! Nous consommons quotidiennement des produits des hydrocarbures. La majorité des véhicules fonctionnent encore à l’essence. Nous en utilisons dans les transports en commun, pour le chauffage, pour des usages industriels. Même ceux qui n’utilisent pas de véhicules ont probablement un téléphone portable dont les composantes plastiques sont dérivées de produits pétroliers.

Le Québec achète environ 15 milliards de dollars d’hydrocarbures par année. C’est notre plus grosse importation. Et au nom d’une certaine moralité, nous dirions que c’est un crime pour la Caisse de dépôt d’avoir des placements dans ce secteur ? Pardon. C’est demander à nos plus grands spécialistes du placement de faire du théâtre à rabais en jouant dans notre scénario hypocrite.