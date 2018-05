La Floride une affaire de famille

La Floride, Danièle Lorrain en mange ! « C’est le meilleur des antidépresseurs », dit-elle avec conviction.

Cette grande passion pour la pointe la plus au sud des États-Unis lui vient probablement de son père, le comédien et impresario Jacques Lorrain. Après avoir fait le tour du pays en voiture, il avait acheté un petit condo à Margate et dans la vingtaine Danièle et sa sœur Sophie ont beaucoup exploré les environs.

Plus tard, Denise Filiatrault, leur mère, a aussi acheté son petit coin de paradis à Deerfield Beach, dans un immeuble occupé par plusieurs artistes québécois : « C’est Élizabeth Chouvalidzé et son mari aujourd’hui décédé, Richard Martin, qui lui ont fait connaître le site. En voyant de l’immeuble, la vue spectaculaire sur la mer, elle s’est dit que là, maintenant, il lui fallait aussi un condo au même endroit. » Régulièrement, toute la famille s’y réunit pour passer les fêtes : « Je me souviendrai toute ma vie de cette fois où ma mère avait cuisiné une dinde dans sa mini cuisine. Un repas que nous avons ensuite partagé sur le balcon, tassés comme des sardines, mais avec cette vue imprenable, un souvenir impérissable » dit-elle.

Plus qu’une aventure familiale

Si la Floride est l’occasion de réunions familiales pour Danièle Lorrain, elle en profite également pour visiter à Key West son grand ami, l’écrivain Michel Tremblay : « Nous avons un plaisir immense à nous baigner dans sa belle piscine, à parcourir à vélo les rues de Key West et à redécouvrir de bons restaurants... Le farniente à son meilleur quoi ! mais tellement agréable » mentionne l’auteure et comédienne.

Voici quelques-unes de ses bonnes adresses :

Delano (South Beach)

Photo courtoisie

Quand j’ai envie de me la jouer un peu et de prendre un verre dans un endroit chic, je file au Delano, un hôtel luxueux de South Beach. La terrasse et sa superbe piscine à débordement sont ouvertes aux non-résidents. C’est évidemment cher, de bon goût et quand on veut jouer à la star, c’est l’idéal.

Versailles Restaurant (Miami)

Photo courtoisie

Si vous n’avez jamais mis les pieds au Versailles, une véritable institution ouverte depuis 1971 dans le Little Havana, le quartier cubain de Miami, courez-y ! En plus de la salle à manger, on trouve un comptoir de crème glacée, un de pâtisserie et même un de plats cuisinés ! Le clou de ce lieu est sans aucun doute sa fameuse salle à manger décorée de miroirs à la façon de la galerie des Glaces du château de Versailles. Un peu kitch, bien sûr, mais en même temps, très sympathique. Parfaite démonstration de l’idée que les Cubains se font de Versailles. J’y suis allée avec ma mère et une autre fois avec mon neveu. Nous avons bien ri !

Louie’s Backyard (Key West)

Photo courtoisie

Le plus bel endroit pour une demande en mariage ou pour un souper romantique, c’est au Louie’s Backyard, l’un des plus anciens restaurants de Key West. Le deuxième étage est un peu moins coincé que le premier, et les prix sont plus abordables. La vue sur la mer est magique et on y savoure d’excellentes tapas.

Sawgrass Mills (Sunrise)

Photo courtoisie

C’est la coutume, chaque année je fais mon petit tour au centre commercial aux prix réduits, le Sawgrass Mills à Sunrise. Mon magasin préféré est le Century 21 Department store ouvert en 2016, la plupart des gens connaissent le magasin de New York. On peut y passer des heures pour dénicher la perle rare à bon prix. Les grandes marques y sont représentées telles Moshino, Emilio Pucci et Missoni. On peut trouver facilement une robe de soirée. Sur place, ne ratez pas non plus le Burlington Coat Factory, les manteaux d’hiver sont à des prix imbattables. Je vous le jure, c’est du jamais vu !

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.