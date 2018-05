L’amour, l’opéra et des petits bonheurs

Comme la fête des Mères approche à grands pas, nous vous suggérons en plus des fleurs, quelques sorties dont les thèmes seront l’amour et la passion. Pour clôturer sa saison en beauté, l’opéra de Montréal présentera le touchant Roméo et Juliette, tandis que Yannick-Nézet-Séguin reçoit le ténor Ronaldo Villazon. Nous avons aussi au menu, le ténor Marc Hervieux, ainsi que la soprano Marie-Josée Lord. Des concerts qui feront chaud au cœur.

Nous ouvrons les festivités avec l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. Ce soir à 19 h 30, à la Maison symphonique, il recevra le ténor mexicain Rolando Villazon. Après le disque Duets (Deutsche Grammophon), le concert sera sous le jour de poèmes symphoniques ( Till Eulenspiegel de Richard Strauss), Les pins de Rome de Respighi et Otto Romanze de Verdi. Nous attendons beaucoup des quelques petites chansons espagnoles de Manuel de Falla, véritables joyaux ensoleillés avec l’été qui frappe à nos portes ou presque. Samedi 19 mai, l’Opéra de Montréal présentera sans contredit l’une des plus belles histoires d’amour. Avec, Roméo et Juliette, de Charles Gounod, qui fit l’objet de multiples adaptations littéraires et surtout cinématographies, nous entrons de plain – pied dans le monde des familles ennemies. Au cœur de cette intrigue tragique, nous allons retrouver le ténor espagnol Ismaël Jordi (Roméo) et la jeune soprano colorature originaire du Saguenay, Marie-Ève Munger, dans le rôle de Juliette. Mise en scène par Claude Girard, la musique sera sous la direction de Giuliano Carella, avec l’Orchestre Métropolitain et le chœur de l’Opéra de Montréal. Jusqu’au 26 mai, à 19 h 30, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Marie-Josée Lord et Marc Hervieux

Il n’y a pas qu’à Montréal ou la scène classique, se fait entendre. Le Vendredi 11 mai, le Festival d’Orford accueillera la soprano Marie-Josée Lord. Elle fera revivre les cantatrices, à travers les œuvres de Puccini et de Verdi. À la salle Gilles-Lefebvre. Demain, le ténor Marc Hervieux et la Sinfonia de Lanaudière revisiteront les grandes chansons d’amour. Au Théâtre Gilles Vigneault de Saint-Jérôme.

Maria Callas Tosca 1964

Comme la saison d’opéra tire à sa fin avec la présentation du touchant Roméo et Juliette, nous allons conclure avec une icône. En 1964, la soprano Maria Callas dont la carrière bat un peu de l’aile fait un retour très attendu au Royal Opera House de Covent Garden. Sous la direction de Carlo Cillario et mise en scène par le cinéaste Franco Zeffirelli, ce DVD qui s’attache surtout à l’acte second est somme toute magique. Plus qu’une interprète, c’est une tragédienne qui explore les arcanes de Tosca.

Concerts à surveiller

9 mai 20 h et 10 mai 10 h 30 et 20 h

Orchestre symphonique de Montréal

Œuvres de Liszt, Fauré et Saint-Saëns.

Soliste : Chelsea Chen, organiste.

Sous la direction de Jérémie Rhorer

9 mai 19 h 30

Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal