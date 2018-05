L’art de se tirer dans le pied

La Ligue nationale de hockey se tire dans le pied. Son produit sur la patinoire est le plus relevé de l’histoire. Les jeunes joueurs sont dynamiques et talentueux. Ils ont amené le sport à une vitesse jamais vue.

Mais justement, que fait-on pour protéger le sport ? Que fait-on pour protéger les joueurs ?

L’initiative de créer un comité responsable de la sécurité des patineurs était géniale. Ça s’imposait. Surtout quand, malgré la qualité croissante du spectacle, il y a toujours des prédateurs. Il y a encore des joueurs qui n’ont qu’une idée en tête : faire mal.

Je n’ai absolument rien contre les mises en échec. Ça fait partie intégrante du hockey, pourvu qu’on respecte la définition d’une mise en échec.

On avait pensé que le comité responsable de la sécurité des joueurs allait refroidir les ardeurs de certains patineurs, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Ce qu’on observe depuis le début des séries éliminatoires est inacceptable.

Trois fois... de trop !

Ce qui est inquiétant, ce sont les décisions prises d’une part par les arbitres et d’autre part par les membres du comité. À cet égard, on pourrait ajouter les décisions prises par les responsables du « bunker », lieu de consultation à Toronto, sur l’obstruction envers les gardiens, qui soulèvent la controverse dès qu’on fait appel à leur jugement.

Mais revenons aux attaques à la tête.

Le dernier exemple est Tom Wilson, des Capitals de Washington. Dans la série contre les Blue Jackets de Columbus, il a expédié Alexander Wennberg à l’infirmerie. Il a raté trois matchs.

Puis, à Washington, coup à la tête portée contre Brian Dumoulin.

Et lors du troisième match de la série, il a frappé Zach Aston-Reese, encore une fois à la tête, se donnant même un élan pour que le coup soit encore plus violent.

Le pire, c’est que dans les trois cas, les officiels n’ont imposé aucune pénalité.

La Ligue nationale se tire dans le pied. Elle possède un produit qui gagne de plus en plus d’adeptes. La relève est exceptionnelle, mais en ce qui concerne l’application des règles du jeu, elle tarde à s’adapter, à sortir des sentiers battus.

Elle tarde à imposer sa loi avec fermeté, en lançant un message clair et précis à tous ceux qui viseront la tête d’un rival. Elle donne l’impression d’une ligue qui, justement, attache une attention très mitigée aux coups portés à la tête.

Des gens en place

Oh ! Elle se défendra en disant : nous avons un comité qui fait un travail

colossal. Nous avons, au fil des ans, attaqué le problème avec énergie et en apportant des solutions pratiques. Nos arbitres se débrouillent très bien.

Peut-être que le comité responsable de la sécurité des joueurs a répondu à un besoin urgent. Mais peut-on stopper les coups portés à la tête quand un joueur écope d’une suspension d’un match, de deux matchs ou de trois matchs ?

Trois matchs pour avoir fracassé la mâchoire d’un rival, blessure qui nécessitera une intervention chirurgicale, est-ce suffisant ?

Et peut-on inviter les arbitres à plus de rigueur ?

Comment expliquer le taux de tolérance plus élevé en séries éliminatoires qu’en saison régulière ?

À surveiller : Shanahan

La rumeur émane de Toronto.

Brendan Shanahan, ex-joueur des Red Wings de Detroit, aurait-il l’intention de discuter avec son ex-coéquipier Steve Yzerman ? Tout est possible, mais comment déraciner Yzerman de Tampa Bay pour un poste identique à Toronto ?

Dans le monde du hockey, on répète souvent que si Yzerman quitte le Lightning un jour, ce sera pour prendre les guides des Red Wings avec des pouvoirs élargis.

Entre-temps, le bon vieux Lou Lamoriello pourrait-il se retrouver avec les Islanders de New York ? Son fils travaille déjà pour l’équipe. On ne voit pas très bien l’ex-patron des Devils du New Jersey dans un rôle de conseiller auprès des décideurs des Maple Leafs.

Évidemment, avec les Islanders, il y a plusieurs dossiers chauds, particulièrement celui de John Tavares. On est de plus en plus convaincu que le joueur de centre va tester sa réelle valeur sur le marché des joueurs autonomes. Est-ce que Garth Snow et Doug Weight peuvent relancer la concession ?