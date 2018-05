De retour à la case départ

BOISBRIAND | L’Armada de Blainville-Boisbriand a perdu sa coque d’invincibilité au Centre d’excellence Sports-Rousseau.

Samedi soir, devant une salle comble de 3500 spectateurs, Le Titan d’Acadie-Bathurst l’a emporté par 4-0 au terme d’un duel âprement disputé.

Les Acadiens ont freiné à neuf parties la séquence victorieuse de l’Armada sur sa patinoire depuis le début du bal printanier de la LHJMQ.

Qui plus est, les protégés de Joël Bouchard ont été blanchis pour la première fois de la saison.

La finale de la coupe du Président est égale à une victoire de chaque côté. Le troisième match de cette série au meilleur de sept parties sera joué mardi soir au Centre régional K.C. Irving de Bathurst.

« C’est une grosse victoire. On est contents, car ce n’est jamais facile de gagner ici. C’était notre objectif d’être meilleurs (que vendredi) surtout dans notre zone défensive à l’aide de couvertures plus serrées », a mentionné l’entraîneur du Titan Mario Pouliot.

« Nous n’avons pas joué un mauvais match et nous avons obtenu des chances de compter à la deuxième période. Leur deuxième but nous a fait mal. Les deux jours de congé feront du bien après une semaine forte en émotions », a déclaré le pilote de l’Armada, Joël Bouchard.

« On n’a pas mal joué, mais nous avons manqué de chien devant le filet adverse », a enchaîné Thomas Éthier.

MAUVAISE CHUTE

Récepteur d’une lacération au front causée par une violente chute contre la rampe en fin de deuxième période, Antoine Morand a dirigé l’offensive du Titan avec un doublé à la troisième. Ethan Crossman a aussi secoué les filets en fin de match. Noah Dobson avait ouvert la marque à la deuxième.

« Antoine trouve toujours la façon de se démarquer dans les moments-clés. Il reçoit une coupure (en fin de deuxième) et il revient compter un but en début de troisième », a ajouté Mario Pouliot.

« J’ai un peu capoté quand j’ai vu le sang. Le staff m’a bien recousu. C’était important de remporter un match ici. Même si on focuse sur le prochain, on vient de reprendre l’avantage de la glace », a dit Morand.

FITZPATRICK REBONDIT

Testé de 27 rondelles, le gardien Evan Fitzpatrick s’est dressé devant la mitraille de l’Armada pour enregistrer son deuxième coup de pinceau depuis le début des séries éliminatoires. « Après mon match de vendredi, je devais offrir ma meilleure performance. Nous sommes excités de retourner devant nos partisans avec une égalité de 1-1 dans cette série », a dit Fitzpatrick.

« L’Armada possède toute une force de frapper et beaucoup de rapidité. Du premier au sixième défenseur, nous avons joué un fort match », a dit Dobson.

EN DEUX LIGNES

Les absents chez le Titan, pétants de santé, les défenseurs Zachery Bennett, Félix-Antoine Drolet (21e durant la séance d’échauffement), Domenic Malatesta et Logan Chisholm. N’ont pas joué pour l’Armada, les blessés Jan Hladonik, Rémy Anglehart. Alexis Sansfaçon et Ryan DaSylva (21e durant l’échauffement)...Le Titan a quitté la banlieue métropolitaine après le match et dormi dans la Vieille capitale. L’Armada rejoindra Bathurst par la voie des airs lundi...Principal fournisseur de talent de la LHJMQ, la Ligue de hockey midget AAA du Québec tiendra son Gala des champions dimanche matin, à l’hôtel Sheraton de Laval.