Les Capitals à un gain de la finale de l’Est

Jakub Vrana a marqué le but victorieux, samedi soir, au Capital One Arena, où les Capitals de Washington l’ont emporté 6-3 devant les Penguins de Pittsburgh dans le match numéro 5 de la série de deuxième tour. La troupe de Barry Trotz n’est plus qu’à un gain d’atteindre la finale de l’Association de l’Est.

Vrana a conclu sa soirée de travail avec trois points tout comme Evgeny Kuznetsov, qui a créé l’égalité 3-3 dans la première minute de jeu de la troisième période lors d’une échappée en zone adverse. T.J. Oshie et Lars Ellers ont enfilé l’aiguille à la fin du temps réglementaire, dans un filet désert.

Jamie Oleksiak avait ouvert la marque dans la troisième minute de jeu du premier vingt pour les Penguins avec un tir de la pointe qui a surpris Braden Holtby du côté du bouclier.

En fin de première période, les Capitals ont profité d’une pénalité à Dominik Simon pour s’inscrire au pointage. À l’aide d’un puissant lancer frappé, John Carlson a touché la partie supérieure gauche du filet.

Moins de 35 secondes plus tard, un tir de Brett Connolly a dévié sur le bâton de Patric Hornqvist avant de déjouer Matt Murray.

L’indiscipline a coûté cher aux Capitals en début de deuxième période. En trois minutes, Sidney Crosby et Hornqvist ont tous deux profité d’avantages numériques pour enfiler l’aiguille. Phil Kessel a participé aux deux réussites.

La troisième période a ensuite été l’affaire des Capitals, qui ont marqué quatre buts sans réplique.

Holtby a réalisé 35 arrêts devant le filet de l’équipe locale. Pour sa part, Murray a cédé quatre fois sur 30 lancers.

Le sixième match de la série aura lieu dimanche soir, à Pittsburgh.