Les géants du web vous surveillent

Le Journal publie aujourd’hui un portrait inédit en images de l’univers des données massives, aussi appelées Big Data. C’est grâce à ces millions de clics, de « j’aime », de photos, de commentaires, de points GPS et autres que « c’est rendu que la planète entière est dans notre tête », lirez-vous dans nos pages.

Vous retrouverez cette affiche exceptionnelle au centre de votre cahier Weekend.

Nous laissons ces informations personnelles partout comme des empreintes digitales. Elles sont collectées par les géants du web, Facebook, Google, Apple et Amazon, et permettent de jouer sur les cordes sensibles de notre psychologie, d’influencer nos choix.

La fameuse phrase « Big Brother is watching you », écrite en 1949 par l’écrivain britannique George Orwell dans son roman 1984, a franchi la frontière du réel. Nos vies sont épiées.

En image

Comme George Orwell, il nous aurait fallu tout un roman pour vous expliquer en mots l’univers tentaculaire des données massives. Nous nous sommes donc tournés vers l’image, car grâce à une image bien pensée on peut aborder les multiples facettes des sujets les plus complexes.

Le Journal en fait l’expérience au quotidien avec sa populaire page En 5 minutes qui permet de comprendre des sujets complexes en un coup d’œil. Face au scandale Facebook, nous avons voulu mettre à profit notre savoir-faire pour créer une affiche détachable à conserver.

Cette affiche est le résultat d’un long travail d’équipe entre journalistes et dessinateurs.

Grand public

Loin d’être exhaustif, ce panorama se veut une introduction à l’univers des données massives et s’adresse non pas à des experts, mais au grand public.

Nous avons voulu informer les parents qui s’inquiètent des activités de leurs ados sur les réseaux sociaux, les consommateurs surpris de recevoir des publicités de plus en plus ciblées, ou encore les électeurs qui verront bientôt des politiciens en campagne électorale frapper à leur porte avec en main une liste des sujets qui les touchent le plus.

Par souci de concision, nous avons fait le choix d’axer notre présentation sur l’utilisation marketing et politique des données, car il nous aurait fallu plus d’une affiche pour aborder toutes les utilisations possibles du Big Data.