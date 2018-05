Les mains, crispées sur leurs armes

Il y a quelque chose de parfaitement hollywoodien et de profondément loufoque dans la performance de Charlton Heston au congrès de la National Rifle Association en 2000. Brandissant à bout de bras une réplique d’un fusil de la Révolution américaine, il avait lancé aux partisans d’un contrôle des armes à feu que le seul moyen de lui enlever son arme sera de la lui arracher de ses mains froides et figées après sa mort.

Les membres de la NRA n’adoptent pas, loin de là, le ton dramatique de l’acteur, mais ils partagent son avis. Les États-Unis ont connu au cours des sept derniers mois – ne prenons que ceux-là – trois des pires tueries de leur histoire : 26 morts dans une église du Texas, 58 morts à un festival de musique à Las Vegas et 17 morts dans une polyvalente de Floride.

On pourrait légitimement croire que le mouvement pour une restriction de l’accès aux armes s’est transformé en rouleau compresseur moral auquel personne n’ose ou ne peut résister. C’est clair à Dallas ce week-end que ce n’est pas le cas.

Un puissant lobby à courtiser

L’administration américaine y est allée vendredi d’un grand déploiement de soutien au droit des citoyens de s’armer, tel que l’évoque le deuxième amendement à la Constitution du pays, bien qu’il y ait controverse à ce sujet. On y reviendra une autre fois.

Non seulement le vice-président Mike Pence a débarqué en ville, mais le président Trump lui-même, prenant apparemment sa décision au dernier moment, s’est pointé, fier et insolent, au grand pow-wow annuel du plus puissant lobby des armes à feu aux États-Unis. On repassera pour la modération et la volonté d’unir le pays.

Il faut dire que la NRA sait mobiliser ses partisans : 80 000 membres ont annoncé leur venue à cette 147e convention de l’organisation, fondée au 19e siècle pour aider les gens à tirer plus juste. Vendredi pour écouter le président, 9000 personnes s’étaient entassées dans la grande salle de conférence du centre des congrès.

Nombreux, mais pas les seuls

C’est beaucoup de monde et pourtant, la NRA ne représente qu’une fraction des propriétaires d’armes à feu aux États-Unis. Une vaste étude du respecté Pew Research Center a établi l’année dernière que pas même 20 % des détenteurs d’armes avaient leur carte de membre de la redoutable association.

Et tous, membres et non-membres, sont loin de partager les positions des dirigeants du groupe. Une très forte majorité de propriétaires d’armes, par exemple, est favorable à empêcher les individus soupçonnés de terrorisme et inscrits sur les listes d’interdiction de vol de pouvoir se procurer une arme. Même chose pour les gens ayant des problèmes majeurs de santé mentale. La NRA est contre : un droit, c’est un droit.

Tous ne conçoivent pas non plus le fait d’être possesseur d’une arme comme un caractère essentiel de leur identité personnelle. La NRA, on le voit bien à Dallas, aime présenter les armes à feu comme une extension de l’American Way of Life : les Français ont la baguette, les Allemands, la choucroute, les Américains, le revolver.

Ce qui est vrai toutefois, c’est que les propriétaires d’armes, membres et non-membres de la NRA, font un lien direct entre leur liberté personnelle et leur gun. Non seulement leur sécurité, mais leur liberté. Pas sûr, du coup, que l’embauche de plus de policiers ou le fait d’armer des enseignants dans les écoles ne finissent par les convaincre de remettre leur pistolet ou leur AR-15. À leurs armes, ils y sont attachés, c’est fou !

NRA, un amour des armes

►Fondée en 1871

►5 millions de membres

►367 millions $ de revenus en 2016

52 % des membres possèdent

5 armes à feu ou plus.

53 % ont une arme chargée facilement accessible en tout temps.

44 % portent une arme sur eux hors de leur résidence la plupart du temps.

84 % ont suivi un cours de sécurité des armes.

Source : Pew Research Center, Mars-Avril 2017

Contrôle des armes, pas sûr !

►En faveur d’une base fédérale de données sur les ventes d’armes

Membres de la NRA 29 %

Non-membres* 47 %

►En faveur d’une interdiction des fusils d’assaut, tel AR-15

Membres de la NRA 28 %

Non-membres 41 %

►En faveur d’empêcher l’achat d’armes par les gens ayant des problèmes de santé mentale

Membres de la NRA 79 %

Non-membres 90 %

►En faveur de permettre aux enseignants à l’élémentaire et au secondaire d’être armés

Membres de la NRA 85 %

Non-membres 80 %

*Les nombres sont les détenteurs d’armes à feu qui ne sont pas membres de la nra

Source : Pew Research Center, Mars-Avril 2017