Les médecins spécialistes sont de vils escrocs

Je suis une citoyenne ordinaire qui réussit quand même à trouver du bonheur dans son travail d’infirmière, en faisant parfois du temps supplémentaire, mais pas tout le temps, puisqu’on tient compte de mon statut de mère monoparentale de deux enfants.

Je sais que l’organisme qui me représente fait de son mieux pour améliorer notre sort, nous qui sommes sur le terrain du milieu hospitalier quotidiennement. Mais comment se fait-il qu’il y en ait dans les poches du gouvernement que pour ceux qui sont les plus chèrement payés : les spécialistes ?

Ma réponse fuse : probablement parce que le ministre de la Santé est lui-même médecin spécialiste. Probablement aussi parce que M. Couillard, le premier ministre, est aussi un médecin spécialiste. Tout le monde a le droit de prêcher pour sa paroisse, hein ?

Toujours est-il qu’on leur accorde des augmentations faramineuses, eux qui sont déjà les mieux payées du système, jusqu’à les payer plus cher qu’en Ontario pour la même job, cette province la plus riche du pays où le train de vie y est au moins un tiers plus cher qu’ici.

Ce n’est pas tout. Comme il y a du rattrapage à faire, puisque le gouvernement a retenu certaines sommes qui leur étaient dues depuis quelques années (du temps où le docteur Barrette était Président du syndicat des médecins spécialistes, donc leur négociateur) et pour que leur ordre professionnel ne prenne pas une action en justice (contre le gouvernement du même docteur Couillard assisté du même docteur Barrette à la santé), pour récupérer ces sommes, on ouvre de nouveau les coffres pour les leur verser.

Et ce n’est pas tout. On a appris qu’en plus, ils ont droit à une prime de 10 $ quand ils arrivent à l’heure au travail, et à une autre prime de 65.95 $ pour l’épouvantable tâche de revêtir des gants, un masque et une jaquette quand ils rencontrent un patient en isolement. Ce forfait a coûté à lui seul 8 millions au gouvernement au cours des trois dernières années.

Pendant ce temps-là, et je suis loin d’être la seule, je rame pour joindre les deux bouts avec mon seul salaire pour trois personnes. Je rame pour éduquer mes enfants et leur donner le goût de se dépasser. Je rame depuis un an pour trouver un dermatologue (médecin spécialiste) susceptible de soigner ma mère. Et à force de ramer, je commence à être si écœurée, que je pense à tout lâcher.

Comme l’écrivait dans son OPINION le professeur de psychologie Frankie Bernèche, PH.D., dans La Presse, en février dernier : « Pour les prestataires de soins de santé, cette vision de plus en plus claire de la société médicale est difficile à assumer.... Elle s’oppose radicalement à l’idée qu’on se fait d’un médecin... Que nous devons désormais voir comme tous les autres commerçants ordinaires qui échangent biens et services pour de l’argent. »

Tout ce qui me reste désormais, c’est de voter pour une autre gang aux prochaines élections. Celle-là, j’en ai ma claque !

P.S.

On s’entend tous pour dire qu’on est rendu aux antipodes du bon docteur Welby ou du médecin de campagne qui ne comptait pas ses heures et qui acceptait un paiement reporté, parfois même jusqu’aux calendes grecques. L’épisode que vous décrivez a donné la nausée à tout le monde, y incluse moi-même. Cette entente reste si nébuleuse, que je me demande si, comme moi, malgré les tentatives d’explication de la part des principaux acteurs, vous n’avez pas l’impression de vous faire flouer d’aplomb, sans arriver à mettre le doigt sur une faille enfouie sous une montagne de faux fuyants. Pendant ce temps-là, nous, on a payé nos impôts, sans savoir à quel point on fait rire de nous autres par ceux qui les dépensent, pour ne pas dire les lancent à tout vent pour engraisser les petits amis. Quelle tristesse !