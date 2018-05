Les Predators ne sont pas morts

Après la déconfiture des Predators de Nashville, mardi dernier, plusieurs les croyaient déjà morts. Force est d’admettre que, de la façon dont ils se sont relevés jeudi, l’équipe de P.K. Subban est loin d’avoir abdiqué.

Mardi, quand les Preds ont échappé une confortable avance de 3-0 pour finalement s’incliner au compte de 7-4, à Winnipeg, j’entendais déjà des gens mentionner que c’est dans la capitale manitobaine que le défilé de la Coupe Stanley se tiendrait cette année. La formation de Paul Maurice semblait destinée à un parcours facile après avoir complètement miné le moral des troupes, à Nashville.

Ce qu’on semblait oublier, c’est que les Predators en ont vu d’autres. L’an dernier, ils ont atteint la grande finale grâce à leur caractère et leur défensive hermétique. Jeudi, c’est exactement ce que nous avons vu. Le quatuor de défenseurs des Preds a été sensationnel et a réussi à limiter la grosse attaque des Jets. Et ils peuvent d’ailleurs remercier Subban, puisqu’il a été phénoménal. La première étoile lui revenait amplement.

Évidemment, les amateurs de hockey au Canada aimeraient qu’une équipe du pays remporte la Coupe Stanley pour la première fois depuis la conquête du Canadien, en 1993. Mais ce n’est pas chose faite.

Cette série en est maintenant à une au meilleur de trois, et c’est Nashville qui a l’avantage de la patinoire.

AMBIANCE

Chaque fois qu’on regarde un match de séries présenté à Winnipeg, on ne peut qu’apprécier le spectacle, et pas seulement sur la patinoire. L’ambiance au Bell MTS Center est tout simplement électrique !

Il faut reconnaître que le transfert des Thrashers d’Atlanta vers Winnipeg aura été un bon coup de la LNH. La capitale du Manitoba est devenue un excellent marché de hockey et le produit sur la patinoire est d’une qualité exemplaire. Pour ça, rendons le crédit au directeur général Kevin Cheveldayoff qui a bâti une belle équipe à force de patience et de choix au repêchage. La route a été longue, mais ils sont finalement parvenus à obtenir une équipe compétitive composée de joueurs talentueux et, avouons-le, physiquement avantagés.

LES AGENTS LIBRES

D’ailleurs, quand je regarde les séries de la LNH, je ne peux m’empêcher de penser que les équipes toujours en lice s’offrent une publicité gratuite auprès des joueurs qui deviendront agents libres au cours de l’été.

Quand les séries commencent, tous les yeux sont rivés sur les marchés qui y participent, y compris les joueurs autonomes en devenir, et surtout ceux dont l’équipe est éliminée.

Évidemment, le premier nom qui me vient en tête est celui de John Tavares. Depuis le début de sa carrière, le joueur de centre vedette évolue dans un marché où aucun agent libre qui a le moindrement le choix de sa destination ne désire jouer.

Long Island, tout comme Buffalo et Edmonton sont probablement les trois pires marchés pour attirer des joueurs autonomes.

LE CHOIX

En ce moment, il est évident que Tavares réfléchit à son avenir, et de voir des puissances toujours en séries, dans des marchés bien plus attrayants que celui de Long Island, doit certainement le travailler.

S’il décide de tâter le terrain le 1er juillet, il aura l’embarras du choix. Il pourra choisir la durée de son contrat, le montant annuel qu’il gagnera, mais aussi l’endroit où il désire passer les sept prochaines années de sa carrière.

Et, croyez-moi, les équipes en séries en ce moment ont un argument de plus en leur faveur.

-Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie