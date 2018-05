P-A Méthot enflamme le Centre Vidéotron avec son Party 90

Plus qu’un spectacle, le Party 90 de P-A Méthot, qui avait lieu samedi au Centre Vidéotron, a été un véritable événement. L’humoriste, qui est chez lui, à Québec, a reçu un accueil du tonnerre de la part des 7500 spectateurs présents.

Il n’y a pas beaucoup de références aux années 1990 qu’on avait oubliées, hier, pour ce troisième spectacle concept de P-A Méthot, qui alternait entre numéros d’humour et de musique. Son party, qui a duré plus de deux heures, a brillamment ravivé notre fibre nostalgique. Et il était rempli de plein d’idée originales.

On retiendra entre autres la fameuse scène du film Mon fantôme d’amour, reproduite par P-A Méthot et Priscilla (Jean-Michel Anctil). On laisse l’image faire le travail. Priscilla avait d’abord fait son entrée en scène sur le bout du Titanic, sorti en 1997, les cheveux dans le vent.

Comment résister à ce retour dans le temps avec des numéros en hommage aux deux groupes pop les plus populaires des années 1990. Émily Bégin et Véronique Claveau, entre autres, ont reformé les Spice Girls, tandis que Méthot et ses invités ont répliqué en reproduisant avec la chanson Everybody, des Backstreet Boys.

À l’animation, devant un Jeep aux couleurs de Jurassic Park, P-A Méthot a rempli son mandat de garder l’énergie dans le tapis du début à la fin. Il avait concocté pas moins de cinq numéros exclusifs sur le thème de son spectacle, dont une bonne idée de faire un défilé de mode année 1990.

En ouverture, l’actualité de la décennie y est passée: le déluge du Saguenay, la crise du verglas, le référendum, la crise d’Oka, le bogue de l’an 2000... pour ensuite nous a rappeler le cas médiatisé – qu’on n’avait presque oublié - de Lorena Bobbitt, qui avait coupé les organes génitaux de son mari pendant son sommeil.

Habillé comme Kurt Cobain et perruque blonde sur la tête, P-A Méthot s’est transformé en rock star, empoignant sa guitare électrique pour interpréter «la» chanson des années 90, «Smells Like Teen Spirit», de Nirvana. Le parterre était en liesse.

Des humoristes efficaces

Dans ce type de spectacle, il y a le risque d’avoir des numéros d’humour inégaux. Mais hier, aucun humoriste n’a été plus faible. Dominic Paquet nous a fait croulé de rire avec ses imitations parfaites des «chanteurs déprimés» qui ont émergé dans les années 1990, comme Kevin Parent, Dan Bigras, Éric Lapointe.

Rachid Badouri a mis le feu avec un hilarant numéro tiré de son premier spectacle, taillé sur mesure celui-ci. Il a soulevé la foule avec cette anecdote sur ses premières sorties à la discothèque, au son de «What Is Love», à l’époque où il se coupait des anneaux de porte-clés pour se faire des boucles d’oreilles. L’ovation a été spontanée.

Patrick Groulx est apparu en personnage de prêtre. «Si on est ici ce soir, c’est grâce à Dieu et son fils Régis», a-t-il dit d’entrée de jeu, avant de souligner le départ des Nordiques, sous les huées de la foule. «Quoiqu’à Montréal, ils n’ont pas de club non plus», a-t-il lancé.

Des chansons cultes

Côté musique, on a eu droit au vaste éventail de styles qui ont jailli dans les années 1990, décennie où ont été au sommet des palmarès, en même temps, «Quand on se donne à une femme d’expérience», de Francis Martin, et le groupe Nirvana...

Noir Silence a ouvert le volet musical en force, avec son plus grand succès, «On jase de toi». Dumatique a mis le feu aux poudres avec «La force de comprendre». Boom Desjardins était venu interpréter «Juste pour voir le monde», tandis que Jean-François Bastien avait emprunté la chanson «1990» à Jean Leloup. Tous ont eu des ovations.

Avec son groupe de musiciens, dont la chanteuse Valérie Martel et le «drummer» de Yelo Molo, Yannick Boivin, P-A Méthot a offert d’autres incontournable en formule acoustique, comme To Be With You (Mr. Big), What’s Up (4 Non Blondes) et Zombies (The Cranberries), en hommage à Dolores O’riordan.

Après une incursion dans le country et dans les année 1980, le concept de Méthot, a une fois de plus été éprouvé. «Pour la première fois, on est sold out», s'est-il réjouit.