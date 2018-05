Photos souvenirs: Monique Miller

Dès 20 ans

Photo d’archives, CFTM-TV

Monique Miller en début de carrière. Née en 1933 dans le quartier Rosemont, la jeune passionnée du métier, après des cours de diction et de phonétique, obtenait ses premiers rôles, alors qu’elle n’avait pas encore vingt ans, notamment celui de Marie-Ange, la bien-aimée de Ti-Coq (Gélinas), dans le film du même titre, adaptation de la pièce de Gratien Gélinas.

La trentaine

Photo d'archives, André Bonin

Monique Miller, 34 ans, au printemps 1968. Le grand public l’avait déjà aimée dans plusieurs séries de Radio-Canada, dont Cap-aux-sorciers, En haut de la pente douce et Septième nord, dans laquelle elle incarnait l’infirmière Yolande Hébert-Charron, à l’étage « septième nord » d’un hôpital montréalais.

Télé et Cinéma

Photo d’archives, Radio-Canada

À automne 1979, lors d’un passage à l’émission Quand on s’endimanche, diffusée à CBF-690 (Radio-Canada Première). Le populaire téléroman Les Berger à TVA, dont elle faisait partie, avait pris fin l’année précédente, ainsi que Le pont à Radio-Canada. Cette année-là, Monique Miller tournait notamment dans deux films, dont Mourir à tue-tête d’Anne-Claire Poirier.

Deux, trois théâtres par année

Photo d’archives, Alfred Lanctot

Une photo prise il y a près de 30 ans, à l’hiver 1989, qui permet de constater que le temps a peu d’emprise sur Monique Miller. À l’époque, on la voyait dans Avec un grand A et Tandem à Radio-Québec (Télé-Québec) et elle jouait au théâtre, souvent deux à trois pièces par an. Elle a jusqu’à maintenant joué dans plus de 80 pièces en carrière.

De Molière à Meunier

Photo d’archives, Luc Laforce

Monique Miller aux côtés d’Élise Guilbault dans la pièce Andromaque, de Racine, présentée au TNM en 1994, il y a près de 25 ans. Sur scène, la comédienne a joué autant les Molière, Tchekhov et Shakespeare, que les dramaturges contemporains, dont ceux de chez nous, les Michel Tremblay ou le duo Louis Saïa /Claude Meunier.

► On pourra voir Monique Miller dans la pièce Les Chaises, un grand classique d’Eugène Ionesco, une « farce tragique » du maître de l’absurde, du 8 mai au 2 juin au Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Deux vieux (95 et 94 ans) au cœur d’enfants, qui vivent seuls sur une île solitaire, invitent le monde entier chez eux. Le Vieux (Gilles Renaud) a un message capital à livrer à l’humanité. La Vieille (Miller) devra apporter des chaises, beaucoup de chaises, parce que le monde entier débarquera chez eux. Mise en scène de Frédéric Dubois. Voir tnm.qc.ca.

► Avec Les Chaises, on parle d’un texte très exigeant, un texte casse-cou même, qui nécessite une grande virtuosité. Monique Miller, 84 ans, qui a fait ses débuts à l’âge de 11 ans avec les radiothéâtres, compte plus de 70 ans de métier.