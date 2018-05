Quatre agents à la rescousse des animaux maltraités

Ils patrouillent dans le Québec, ils aiment et ils ont à cœur le bien-être des animaux. L’émission SPCA en action suit le travail de quatre constables spéciaux qui enquêtent et interviennent dans des cas d’abandon, de négligence et de maltraitance.

Photo courtoisie Diffusé les jeudis sur Canal Vie, SPCA en action suit le travail au quotidien d’une brigade entièrement féminine dans la région de Montréal et des environs.

Une équipe de tournage a suivi durant quelques mois, l’automne dernier, différentes interventions effectuées par les constables Dupuis, Hynes, Martel et Simon.

« Le travail que l’on fait est très polarisant et on a longuement hésité avant d’accepter de se lancer dans cette aventure télévisuelle. Les gens nous aiment beaucoup ou ne nous aiment pas du tout. Il y a beaucoup de négatif provenant des gens que l’on rencontre sur la route et des plaignants, qui trouvent, parfois, qu’on n’intervient pas assez rapidement. C’est un travail, à la base, qui est difficile », a indiqué la constable Hynes, lors d’un entretien.

Les agentes ont accepté, après réflexion, afin de lever le voile sur leur travail qui est trop méconnu.

« Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que notre travail existe. On est une belle équipe de gens passionnés et on a décidé de se dévoiler au grand jour et montrer à quel point on travaille fort. On a accepté, aussi, pour offrir une belle visibilité à un organisme qui vit de dons », a-t-elle fait remarquer.

SPCA en action est présenté les jeudis soir, avec la diffusion de deux épisodes et des rediffusions les vendredis, samedis, dimanches et lundis.

Carapace et empathie

Photo courtoisie Dans le premier épisode, les caméras suivent l’agent Martel, qui a un mandat de perquisition pour aller récupérer Jessy, une chienne qui serait victime de maltraitance. Une vétérinaire constate la présence de fractures et l’animal sera placé dans une famille d’accueil durant sa convalescence.

La constable Simon entreprend, de son côté, une enquête sur un chien qui aurait été battu à coups de poing au visage.

Photo courtoisie L’agent Hynes, qui fait ce travail depuis presque quatre ans, a réussi à se construire une carapace dans certaines situations de maltraitance qui sont parfois bouleversantes. Elle doit aussi faire preuve d’empathie au cours de certaines interventions.

« Il faut être capable de rester objectif face au travail que l’on doit faire et prendre, même si ce n’est pas toujours évident, une certaine distance. Nous sommes humains et tous sensibles à la détresse des êtres vivants. Et je pense que si ça ne t’affecte plus, à force d’être exposé à ces situations, c’est peut être le temps de changer de travail », a-t-elle laissé tomber.

Interventions complexes

Les interventions des agents de la SPCA sont parfois difficiles et complexes et nécessitent une présence policière.

Dans l’épisode Séparations difficiles, une intervention policière est nécessaire avec une femme en détresse psychologique qui refuse de se départir de ses chats. Dans De mauvais maîtres, l’agente Dupuis est expulsée par un maître plus agressif que ses bêtes.

« Les gens ne collaborent pas toujours et sont parfois réfractaires. Certaines interventions sont corsées et nous en verrons quelques-unes dans la série. Ce sont des choses qui font partie de notre quotidien », a fait savoir le constable Hynes.

L’agente, qui a une formation en droit, explique que la présence de caméras a suscité certains ajustements.

« On travaille habituellement seuls, et là on arrivait avec une flotte de véhicules. Il y a eu quelques petits ajustements à faire, au début, au cours de nos interventions. On avisait les gens de la présence de l’équipe et c’était important que ça se fasse dans le respect et sans que ça nuise à notre travail », a-t-elle indiqué.