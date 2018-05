Rêve éveillé pour Jean-Gabriel Poulin

Choix de troisième ronde (23e au total) des Alouettes de Montréal, le secondeur des Mustangs de Western peinait toujours à croire ce qui lui arrivait. « J’ai encore l’impression que je rêve, a illustré Poulin. C’est difficile de croire ce qui m’arrive. J’ai peur de me réveiller et qu’il s’agisse seulement d’un rêve. »

« Depuis que je suis tout petit, la LCF a toujours été un objectif, de poursuivre l’athlète-étudiant. C’est fou. Je ne voulais pas trop me fixer d’attentes, mais j’avais confiance en mes habiletés. Ça fait du bien de sortir aussi rapidement. »

Poulin retournera à Montréal, lui qui a évolué trois saisons avec les Cheetahs de Vanier. « Les Alouettes ont été mon coup de cœur en entrevue, a-t-il confié. Avant le repêchage, j’avais dit aux gens de mon entourage que je souhaitais me retrouver avec les Alouettes. C’était vraiment fou quand ça s’est réalisé. Lors de nos conversations, j’ai aimé les idées que les Alouettes veulent mettre de l’avant pour remonter l’équipe. »

Blessure

Parce qu’il n’avait pas connu un camp d’évaluation à Winnipeg à la hauteur de ses attentes et qu’il s’était blessé à un ischiojambier la dernière journée, Poulin ne savait pas trop ce qui l’attendait.

« Ma sélection en troisième ronde démontre que les Alouettes ont vu quelque chose en moi, a indiqué celui qui a suivi le repêchage en compagnie de sa garde rapprochée au domicile familial de Saint-Nicolas. Ils ont aimé le joueur de football et la personne et ne se sont pas fiés uniquement aux chiffres qui n’étaient pas aussi bons que j’aurais voulu. »

« Quant à ma blessure, tout est rentré dans l’ordre, d’ajouter l’athlète par excellence tous sports confondus de l’Université Western. À mon retour de Winnipeg, j’ai pris deux semaines de congé. J’ai recommencé à courir et je suis prêt pour le camp d’entraînement. »

Poulin s’est entretenu avec le directeur-gérant Kavis Reed immédiatement après sa sélection et avec l’entraîneur des secondeurs, hier matin. « J’ai parlé à mon entraîneur de position (Todd Howard) une trentaine de minutes qui m’a dit à quoi je devais m’attendre. J’ai aussi reçu des messages de Nicolas Boulay et Chris Ackie. Je me sens bienvenu et déjà membre de la famille. »

Les Dinos dominent

Poulin sait que ses débuts passeront par les unités spéciales. « C’est l’une des facettes que j’aime le plus, a-t-il affirmé. C’est moins mental et plus physique, la raison pour laquelle je joue au football. J’ai joué deux ans à Western et je suis très, très confortable. »

Poulin avait une autre raison de se réjouir puisque cinq de ses coéquipiers ont trouvé preneur, dont le maraudeur Jordan Beaulieu qui a été sélectionné tout juste après lui par les Eskimos d’Edmonton. Les Dinos de Calgary ont dominé avec huit sélections.