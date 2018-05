Séries mondiales de plongeon : Benfeito et Riendeau en bronze

SPORTCOM | Les plongeurs québécois Meaghan Benfeito et Vincent Riendeau ont récolté la médaille de bronze au 10 mètres synchro mixte, samedi, à Kazan en Russie, lors de la quatrième et dernière étape des Séries mondiales.

Le duo québécois a cumulé 306,72 points pour ses cinq plongeons. Benfeito et Riendeau ont conservé leur troisième place tout au long de la compétition.

Ils ont été devancés par les Russes Iuliia Timoshinina et Nikita Shleikher (331,35 points), médaillés d’or, et les Nord-Coréens Myong Hyon II et Hwa Kim Mi (330,00 points), médaillés d’argent.

En finale au tremplin de 3 mètres, François Imbeau-Dulac a pris le cinquième rang. Les juges lui ont accordé une note totale de 440,90. Son quatrième plongeon a été son meilleur, lui permettant d’obtenir 87,75 points.

La compétition a été dominée par les Chinois, Siyi Xie finissant premier avec 536,60 points et Yuan Cao, deuxième avec 531,00 points. Le Russe Evgenii Kuznetsov (494,25 points) a complété le podium.

Également en action au tremplin de 3 mètres, Philippe Gagné n’a pas accédé à la finale, puisqu’il a terminé quatrième de sa demi-finale avec un total de 401,55 points. Le Montréalais s’est classé septième.

Plus tôt dans la journée, Benfeito n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale à l’épreuve individuelle à la tour de 10 mètres. Elle avait fini quatrième de sa demi-finale avec 341,00 points. Olivia Chamandy (300,85 points) a subi le même sort, terminant en cinquième place de cette demi-finale, tout juste derrière Benfeito.