Soigner son image

« Quand on part, nous sommes en quête de plus d’un look, explique Fannie. Parfois, notre cliente est là, parfois non. Mais on valide tout avec elle au moyen de photos. Avec Anouk, il nous arrive souvent de faire des essayages chez elle. On recherche des looks originaux qui ne se dédoubleront pas. Pour La Voix, on cherche aussi à faire évoluer les looks tout au long de la semaine avec un peu plus de glam pour les émissions du dimanche soir. »