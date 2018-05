Sœurs autochtones

Quarante-cinq artistes des quatre coins du continent américain sont rassemblées pour la quatrième édition de la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA), édition entièrement consacrée aux femmes. Le public pourra voir le meilleur de la création récente en art contemporain autochtone, à Montréal et à Sherbrooke. Intitulée níchiwamiskwém, nimidet, ma sœur, my sister, l’expo explore les liens qui unissent les femmes autochtones, en passant par la sculpture, la vidéo, les installations, la gravure, l’art textile, les performances, l’affiche politique et le son.

♦ Exposition níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister, du 3 mai au 22 juillet 2018, répartie dans quatre lieux ; à la Galerie d’art Stewart Hall de Pointe-Claire, à la galerie Art Mûr de la rue Saint-Hubert, à La Guilde de la rue Sherbrooke Ouest, au Musée McCord de Montréal, ainsi qu’au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

♦ Vernissages : À la Guilde le 3 mai. À la Galerie Art Mûr le 4 mai. Au Stewart Hall le 6 mai et au Musée des beaux-arts de Sherbrooke le 5 mai.

♦ Commissaires invitées, Niki Little (Winnipeg/winnipi, Manitoba) et Becca Taylor (Edmonton/amiskwaciwâskahikan, Alberta)