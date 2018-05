Un dur en quête d’émotions fortes

Tard un soir d’automne, l’ancien homme fort Hugo Girard s’avance dans une ruelle sombre de New Haven, au Connecticut. Il se dirige vers un point de rendez-vous près d’un parc industriel lugubre. Un homme masqué, embusqué derrière un hangar surgit. C’est le « Boogeyman », un tueur à gages.

Aussi massif et puissant soit-il, Girard n’est pas à l’épreuve des balles. À la recherche d’adrénaline depuis qu’il a pris sa retraite, en 2008, le costaud gaillard aux multiples talents s’est promené dans les rues les plus dangereuses d’Amérique et a arpenté ses coins les plus chauds, les plus criminalisés selon le palmarès du Federal Bureau of Investigation (FBI). Ceux où une personne sur 36 peut être victime d’un crime violent.

Il a plongé dans la rude réalité quotidienne de dizaines de milliers d’Américains en tentant de comprendre leur code. C’est ce qu’il voulait savoir en rencontrant entre autres le « Boogeyman ».

Dans sa carrière télévisuelle, l’homme couronné le plus fort du monde en 2002 combine ses trois nouvelles passions. Jamais, lorsqu’il soulevait des charges démesurées, il n’aurait cru à cette carrière remplie de projets et de défis. Elle aura été son tremplin vers l’avenir. Maintenant, il vibre pour le voyage, la cuisine et la rénovation. On voit le colosse dans bon nombre d’émissions. Celle d’À vos risques et périls lui procure une charge d’adrénaline différente de celle qu’il a connue dans ses fonctions de policier et d’athlète.

Photo courtoisie TVA

Vivant

« C’est le genre de chose qui m’allume. On aurait voulu écrire quelque chose spécialement pour moi, on n’aurait pas pu mieux tomber. Je m’y sens comme un poisson dans l’eau, explique Girard dans une généreuse entrevue avec Le Journal de Montréal, à son gym de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce sentiment me rend vivant, parce que je dois performer. »

Il a ainsi approché des criminels endurcis pour connaître leur histoire et apprendre leur mode de vie. Certains d’entre eux n’ayant aucun remords à tuer lui ont même offert d’abattre froidement quelqu’un sur la rue, devant lui. Une offre qu’il a aussitôt refusée. Pour illustrer le danger de ces rues, même des gangsters qui ont grimpé dans son robuste camion noir n’étaient pas tout à fait à l’aise de s’y promener.

Radar sensible

« Le danger est toujours bien réel. C’est ce qui fait en sorte que c’est un défi intéressant, mentionne l’homme de 6 pi 2 po et 330 livres, ajoutant qu’il est parfois nerveux lors de rencontres avec le monde interlope. On ne visite pas Disneyland. On n’est pas à l’abri des balles et des couteaux. On est toujours prévenu de ne pas s’aventurer dans ces coins, mais tout est une question d’attitude. Il faut aussi prévoir les coups, comme aux échecs.

Quand on rencontre un interlocuteur dans son quartier, on se fait souvent dire que si nous avons les couilles d’être là, on peut poser n’importe quelle question, car une présence comme la nôtre n’est vraiment pas fréquente », ajoute-t-il.

Girard gagne souvent ses relations pouce par pouce. En affichant une confiance à toute épreuve, il ne doit jamais laisser transpirer ses craintes et tomber dans l’arrogance, sinon la relation est perdue et le lien de confiance est rompu.

« Le vrai danger, c’est de tout faire pour revenir vivant, précise-t-il. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas ou ne le sent pas qu’il n’est pas présent. Il faut toujours être prêt à réagir.

Là où c’est le plus dangereux, c’est où il y a de la pauvreté. La recette parfaite du crime, c’est le mix de la pauvreté, de la drogue et de l’alcool. C’est tout ce qu’il faut pour que ça pète. »

Photo d’archives

Embuscade

Justement, une fois, à Jackson au Mississippi, son instinct et son bagage de policier lui ont sauvé la vie. Pris en embuscade par des criminels armés jusqu’aux dents sur la route, il a réussi à s’échapper. Plus loin, il a rencontré le chef de gang près d’une station-service. En moins d’une minute, une trentaine de brigands l’ont entouré. Sa présence sur le territoire était louche. La veille, l’un des leurs était tombé sous les balles. Sans issue, le costaud québécois a dû jaser. Son titre de champion du monde des hommes forts l’a grandement aidé à se sortir d’impasse.

L’histoire s’est terminée sans casse, même qu’il a eu droit à une parade ! Au beau milieu d’un convoi d’une vingtaine de véhicules, il a fait le tour du quartier avec le chef de gang qui lui a tout appris sur la dynamique de son « hood ».

En fréquentant des endroits où l’atmosphère est explosive, il a tiré des leçons de ses expériences. Celles-ci ont changé ses perceptions. « Le monde n’est pas noir ou blanc. Il est parfois gris. J’ai appris à connaître l’être humain d’une autre manière. Même s’il baigne dans la criminalité, il y a souvent du bon en lui. Il laisse une lueur d’espoir pour changer. »

Après les quartiers chauds des États-Unis et de l’Europe, Girard souhaiterait visiter ceux de l’Amérique du Sud, de l’Afrique ou de l’Asie. La tête pleine d’idées, il songe déjà à un nouveau projet.

Le BBQ : prétexte idéal pour tisser des liens

Photo Ben Pelosse

Futé, Hugo Girard utilise l’une de ses passions pour tisser des liens uniques. Le barbecue lui ouvre les portes de coins inédits ou lui permet de rassembler des amis après un projet réussi.

Il a gagné son autonomie en cuisine vers l’âge de 17 ans. « Clairement, quand on me regarde, ça se voit que j’aime manger », lance de bon cœur en boutade le costaud gaillard. Ambitieux et épicurien, il salive à l’idée d’engloutir une côte de bœuf Tomahawk.

Ses voyages l’ont amené à cuisiner de nombreuses recettes uniques. « J’ai savouré toutes sortes de mets. Ils ouvrent un tout autre monde. Dans les rues, j’ai goûté au vrai barbecue. C’est succulent, précise-t-il. Je pose toujours des questions, car je n’ai pas envie d’y retourner pour pouvoir en manger à nouveau. »

À la découverte des quartiers chauds des États-Unis, il s’est arrêté dans plusieurs rassemblements. Impossible qu’une odeur lui échappe. En plus de se remplir la panse, c’était aussi un prétexte pour tisser des liens et établir des contacts utiles. « En passant, on se faisait souvent regarder d’un mauvais œil par les gens, mais en s’intéressant à eux, on percevait une ouverture. Ils nous invitaient à goûter. Et quand on demandait une deuxième assiette, on était des leurs. »

À n’en point douter, il a souvent tendu l’assiette à nouveau. C’est d’ailleurs lors de son passage sur une rue criminalisée de Detroit qu’il a goûté aux meilleures côtes levées. Et à Camden, au New Jersey, il a englouti le meilleur sandwich « philly cheese steak ».

Témoin de la criminalité

Girard est catégorique, même s’il côtoie des criminels dans ses émissions, il ne cautionne pas leur style de vie. Dans leur jungle, il comprend toutefois les enjeux. « C’est tout ce qu’ils ont vécu. Les territoires sont divisés et dangereux. Ils sont comme des animaux en cage.

Ils ont leur propre code en vivant en marge de la société, ajoute-t-il. Dans les ghettos, les gens n’appellent pas la police quand ils ont un problème, ils demandent à un membre de gang de le régler. On est carrément ailleurs. »

Si ses intervenants sont presque tous armés, lui ne l’est pas. De par ses voyages et ses rencontres, il a notamment son opinion sur la question de l’heure aux États-Unis, celle du contrôle des armes à feu.

À St Louis, il avait pu trouver une arme semi-automatique en moins d’une heure. Quant à l’arme de poing, c’était l’affaire d’une semaine avec le processus de vérification. Sur la rue, il avait trouvé un fusil en moins de 10 minutes, sans toutefois l’avoir acheté.

« Ma crainte, c’est que le débat des armes soit juste politique. Il faut l’aborder de tous les angles, surtout sur le terrain. »

Quelques Questions en rafale

Quelle rencontre avec le monde interlope t’a particulièrement marquée ?

À Compton, en Californie, j’avais discuté avec « Baby Gangsta » (Fredrick James Staves), un membre fondateur des Crips. J’ai vu qu’il avait une tête sur les épaules. Il était conscient de ce qu’il faisait. Il réussirait dans le monde normal. Mais dans son monde, il disait ne pas avoir d’autres options. À 52 ans, il avait passé 26 ans derrière les barreaux.

Quelle rencontre t’a le plus effrayée ?

Le « Boogeyman » à New Haven. Quand j’avais parlé avec le leader des Crips, il m’avait offert des choix de rencontres. J’avais sélectionné le tueur à gages. Le gars était complètement gelé et il brandissait son fusil. Il aurait pu tous nous tuer sans broncher, comme il le disait. Je ne lui ai jamais demandé son prix. Ce n’était plus important !

Est-ce que ta carrière d’homme fort a été utile dans tes expériences ?

Elle a joué en ma faveur la plupart du temps. Certaines personnes me reconnaissaient. Une fois, à Detroit, un gars m’avait défié. Physiquement, il n’était pas à la hauteur, mais il voulait allumer le feu, entouré de ses amis.

Qu’as-tu appris à ton sujet grâce à cette émission À vos risques et périls ?

Elle m’a fait grandir, parce qu’elle me poussait à réfléchir. J’ai réfléchi à la question des armes à feu et au racisme. Au Québec, on ne sait pas ce qu’est le véritable racisme. Dans le quotidien, aux États-Unis, tu l’apprends. Souvent, les gens me demandaient des photos pour qu’ils puissent prouver à leurs amis qu’un blanc était venu dans leur quartier.

Sur le grill, quelle est ta spécialité ?

La côte de bœuf Tomahawk sur les braises. Je ne me trompe pas avec les steaks. J’adore aussi tous les plats à cuisson lente.

Quel type de rénovateur es-tu ?

Je suis minutieux. J’ai de bonnes habiletés. Je hais la peinture ou la céramique. Ma grande spécialité, c’est la démolition !