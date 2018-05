Un peu d’espoir au Liban

Demain, pour la première fois depuis neuf ans, les Libanais iront élire leurs députés à l’échelle nationale. Un mince espoir de changement anime la population. Un nouveau courant politique pourrait peut-être émerger. Cependant, la constitution du Liban a été modifiée en 2017.

Désormais, les députés seront élus à la proportionnelle. Dans ce pays qui est déjà difficilement gouvernable, il faut souhaiter que le nouveau mode de scrutin ne vienne pas complètement enrayer la machine gouvernementale.

1. Quelle est la situation économique du Liban ?

Sans être totalement catastrophiques, les chiffres sont très mauvais. Le déficit atteint 20 % du PNB. La dette totale représente 142 % du PNB. Le Liban est le troisième pays le plus endetté au monde, derrière le Japon et la Grèce. En 2017, la croissance n’était que de 1,5 %, alors que l’inflation s’élevait à 3,1 %. Mais surtout, ce petit pays de 6 millions d’habitants est submergé par les réfugiés. Il compte près d’un million de réfugiés syriens, qui s’ajoutent à 464 000 autres réfugiés palestiniens. En plus, environ 300 000 réfugiés non déclarés y résideraient. Or, une partie de ces réfugiés constitue une main-d’œuvre extrêmement bon marché, ce qui pousse les salaires à la baisse. Si bien que la classe moyenne a fondu, laissant la place à une société de plus en plus divisée entre les riches et les pauvres.

2. Comment fonctionne le nouveau système électoral ?

En gros, dans ce nouveau système électoral proportionnel, les électeurs doivent inscrire deux votes. Un premier vote pour une liste de candidats proposée par chaque parti, et un second vote pour leur candidat préféré à l’intérieur de la liste qu’ils ont choisie. À cette élection, 583 candidats se répartissent entre 77 listes, dans 15 circonscriptions. Comme auparavant, les 128 sièges du Parlement sont réservés moitié-moitié à des candidats de confession musulmane et à des candidats de confession chrétienne.

3. Quelles sont les principales coalitions politiques au Liban ?

Il existe deux grandes coalitions politiques au Liban. La Coalition du 14 mars, qui est appuyée par les Occidentaux et par l’Arabie saoudite. La Coalition du 8 mars, qui est appuyée par la Syrie et par l’Iran. Cette dernière est dominée par le Hezbollah.

4. Quels sont les principaux enjeux de cette élection ?

Plusieurs enjeux traversent cette campagne. De plus en plus de candidats expriment des positions virulentes contre les réfugiés, qu’ils trouvent trop nombreux. Des problèmes très concrets, comme la gestion catastrophique des ordures ou les pénuries d’électricité font aussi partie des préoccupations de la campagne. Mais la corruption omniprésente est en quelque sorte le grand thème qui traverse les débats. Selon Transparency International, le Liban se classe au 143e rang mondial en termes de corruption.

5. Pourquoi est-il possible d’espérer une amélioration ?

Le mécontentement de la population contre la corruption est immense. Or, l’année dernière, le Parlement a voté une loi pour l’accès à l’information. Pour la première fois depuis 2005, les élus sont parvenus à ratifier le budget. Dès l’année prochaine, un champ pétrolier qui est situé au large des côtes libanaises devrait entrer en production, ce qui devrait apporter de nouveaux revenus au gouvernement. De nouvelles figures politiques sont apparues en raison des problèmes d’électricité et de collecte des ordures. Enfin, même si la proportionnelle est en général nocive pour les démocraties, le Liban est déjà tellement divisé que celle-ci pourrait n’avoir qu’un effet marginal sur l’accentuation des divisions.