L’énoncé

Le chef caquiste François Legault a déclaré jeudi que le 3e lien entre Québec et Lévis permettrait de « respecter davantage l’environnement si on l’avait ».

« Quand un entrepreneur de Beauport veut rencontrer un acheteur à Lévis, il fait le grand tour, le fer à cheval, puis il pollue », a-t-il fait valoir. « Actuellement, les gens attendent à l’entrée des ponts. Ce n’est sûrement pas bon pour l’environnement », a-t-il ajouté.

Les faits

M. Legault emploie un « raccourci dangereux », croit Marie-Hélène Vandersmissen, professeure de géographie à l’Université Laval, spécialisée en transport urbain. « Ce n’est pas du tout une décision qui serait bonne pour l’environnement. Les conséquences à long terme d’un troisième lien sont énormes par rapport aux gaz à effet de serre (GES) des véhicules immobilisés. »

« L’argument environnemental ne peut pas être évoqué avec sérieux », ajoute Jean Mercier, professeur spécialisé en politiques environnementales à l’Université Laval.

« Les gens de Beauport, je ne suis pas certain qu’ils aient tant que ça à faire à Lévis », souligne-t-il.

« Le troisième lien va ajouter de la capacité routière, ça va augmenter le volume de la circulation, analyse Mme Vandersmissen. À moyen et long termes, la situation de congestion reviendra, il y aura plus de véhicules qui vont rouler et qui vont émettre plus de GES. »