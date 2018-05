Une cagnotte de 76 M$ au prochain tirage du Lotto Max

MONTRÉAL | Le dernier gros lot du Lotto Max n’ayant pas été remporté, le prochain atteindra 60 millions $, en plus de 16 lots d’un million chacun.

Le tirage de cette cagnotte totalisant 76 millions $ aura lieu le 11 mai prochain. Le gros tiré vendredi s’élevait à 55 millions $, en plus de 4 millions $.

En 2017, trois gros lots qui s’élevaient à 60 000 $ ont été remportés au Québec. En tout, depuis la création de Lotto Max, les Québécois ont mis la main sur 22 gros lots, 89 Maxmillions et 4 lots de la catégorie 6/7+C, pour un total empoché de 1,7 milliard $.

Depuis le début de l’année, Loto-Québec a fait 33 millionnaires au Québec, en versant 50 lots de 1 million $ ou plus. De plus, les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont fait huit chanceux.