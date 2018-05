Une très grosse vente à Dorval

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une compagnie d’André Desmarais achète dans Charlevoix

Photo d'archives, Martin Chevalier

Une firme agricole d’André Desmarais, la Ferme des Quatre-Temps, continue de faire des acquisitions de terrains et immeubles dans la région de Charlevoix, près de Québec. La compagnie a acheté un terrain à Saint-Siméon pour 350 000 $. En novembre 2017, la Ferme des Quatre-Temps a également acheté des terrains des Fermes Dufour, ce qui porte la valeur d’acquisition immobilière à Saint-Siméon et les environs à 2,5 millions $ depuis 2015.

La plus grosse vente de l’année à Dorval

Un site exceptionnel situé à Dorval, dans l’Ouest-de-l’Île, a été vendu 15,5 millions $ à une compagnie à numéro dirigée par le promoteur immobilier Ron Lavy. Selon Héritage Montréal, la propriété « est associée à J.W. McConnell, dont la candidature a été soumise en vue de l’obtention de la désignation de personnage historique national, et le site a été reconnu comme ayant une importance archéologique ». Le projet est d’y construire 30 maisons sur des lots de 8000 pi2 chacun, selon l’organisme. Il s’agit vraisemblablement de la plus grosse vente de l’année. Le vendeur est David Trust, une fiducie liée à la famille McConnell.

Vente chez Hydropothicaire

Edward Chaplin, vice-président finances chez le producteur de pot Hydropothicaire, de Gatineau, a vendu 30 000 actions de l’entreprise pour un peu plus de 125 000 $. Sa participation dans l’entreprise s’établit à environ un quart de million de dollars. Le titre d’Hydropothicaire a gagné 162 % depuis un an.

Leonardo Di Caprio achète une maison de Moby

Photo AFP

L’acteur Leonardo Di Caprio a fait l’achat d’une maison du musicien Moby à Los Angeles pour 4,9 millions $ US. La maison a été rénovée depuis deux ans pour lui redonner tout son cachet des années 1920, selon le site American Luxury.

Une édition spéciale du Porsche Macan dévoilée

Photo courtoisie

Le constructeur allemand Porsche a dévoilé sa nouvelle édition pour son modèle de VUS Macan dite Exclusive Performance Package Macan turbo. Pour un prix à partir de 100 000 $ US, vous pouvez obtenir une version améliorée du Porsche Macan de base, qui inclut un intérieur et un extérieur plus raffiné, incluant entre autres des sièges en cuir noir et rouge et des phares DEL. Le VUS atteint 100 km/h en 4,4 secondes.