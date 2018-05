Vents et orages violents sur le Québec

Le sud du Québec y a goûté la nuit dernière. Un système dépressionnaire a traversé la province à la vitesse de l’éclair pour y laisser de 10 à 40 mm de pluie dans son sillage, causant des ennuis et battant possiblement des records.

Partie de la région de Chicago hier matin, la dépression a touché Toronto, déracinant des arbres et tuant une personne. Elle devrait atteindre Terre-Neuve ce soir. On voit rarement une dépression filer à une telle vitesse (plus de 50 km/h).

Il y a des quartiers de Montréal où on lui aurait collé un ticket...

Habituellement, c’est en hiver que les vents sont plus forts, pas au printemps. Or, des études suggèrent que l’augmentation des précipitations et de l’activité orageuse dues au réchauffement climatique entraînerait plus de vents violents et de microrafales. Ceux qui estiment que les journées venteuses augmentent au Québec auraient donc raison.

Les dommages aux structures, aux toitures et à la propriété commencent lorsque les vents franchissent le seuil de 90 km/h.

Ces conditions affectaient, hier, une quinzaine de régions, de Gatineau à Rivière-du-Loup, en passant par Québec et le Saguenay. Plus de 5 millions de Québécois étaient touchés par une alerte.

Ça sent le barbecue

Il a plu presque tous les jours depuis le 25 avril. Ce temps maussade tire à sa fin alors qu’un système météo de beau temps s’approche en fin de semaine.

Si les modèles maintiennent le cap, une vaste crête de haute pression se bâtissant de l’Ontario aux Maritimes devrait sonner l’arrivée de la saison du jardinage et du barbecue au début de la semaine. On le souhaite fort.

