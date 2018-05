10 jeux mobiles à jouer dans le parc parce qu’il faut sortir dehors

Être un média gaming, ça veut dire proposer aux gens de s’installer confortablement sur un divan pour essayer le nouveau God of War.

Maintenant que les tempêtes de neige et les gros vents épeurants sont derrière nous, j’ai un peu de la misère à vous suggérer de rester à la maison devant un jeu. Et, disons que Pokémon GO n’est plus vraiment un phénomène.

Aujourd’hui, je vous propose plutôt 10 jeux mobiles que vous pouvez jouer en chillant dehors. Ou, vous pouvez juste aller dehors, mais on sait très bien que vous allez consulter votre téléphone!

Non, je ne vais pas suggérer Harry Potter: Hogwarts Mystery. Vous savez très bien pourquoi.

1. Gardenscapes (gratuit)

Thématique jardin, c’est parfait pour être dehors! Gardenscapes est l’un des jeux mobiles les plus populaires avec son gameplay simple et beau.

La mécanique est comme Candy Crush; vous alignez des éléments semblables pour terminer chaque tableau. Entre les tableaux, vous pouvez construire un beau grand jardin à la Sims. Un beau mélange!

2. Love Balls (gratuit)

Love balls est au sommey des palmarès. C’est un peu le jeu de l’heure.

L’objectif de Love Balls (nom louche) est de rejoindre deux balles en traçant des lignes. Au début, vous allez trouver ça très facile, mais après quelques tableaux vous risquez de vous arracher les cheveux. On aime ça.

Gros bémol: vraiment trop de pub.

3. Layton’s Mystery Journey (21,99$)

Quoi? Je vous propose un jeu de 22$? Eh oui!

Pour une expérience mobile prémium, il faut parfois payer. Comme ça, on n’est pas bombardé de pub ou de microtransactions.

La série Layton est déjà adorée des gamers, et cette version mobile nous rappelle pourquoi. Vous devez résoudre des puzzles et énigmes tout en suivant une aventure mystérieuse.

Vous allez vous sentir intelligent après ce jeu, promis!

4. Helix Jump (gratuit)

Ce jeu doit rendre les développeurs AAA vraiment fous. Le gameplay est de base, les graphismes sont laids, et pourtant c’est le jeu #1 partout.

Votre objectif: vous rendre au bas du niveau sans frapper les plateformes rouges. Pour vrai, je suis accro!

5. Dancing Line (gratuit)

Traversez les niveaux en utilisant la musique du jeu comme guide. Il y aura plusieurs obstacles, mais la musique vous indiquera quand appuyer sur l’écran pour changer votre trajectoire.

Je suggère d’y jouer avec des écouteurs pour une expérience plus immersive.

6. Minecraft (9,99$)

30 millions de téléchargements, ça devrait vous mettre en confiance. Ce jeu est énormément populaire.

Créez le monde de vos rêves à l’aide de cubes représentants de la terre, de la pierre, du sable, de l’eau ou des minerais.

7. Pandemic (5,49$)

Si vous avez déjà joué au jeu de société, cette version mobile de Pandemic risque de vous charmer. C’est un excellent jeu offert à un petit prix.

8. Golf Clash (gratuit)

Golf Clash est un multijoueur en temps réel.

Vous pouvez jouer contre vos amis ou contre de parfaits étrangers en progressant dans des tournois de golf.

Le jeu semble difficile, mais c’est plutôt simple à maîtriser.

9. Hitman Sniper (payant)

Ce titre de Square Enix est l'exemple parfait d'un jeu mobile prémium.

Avec plus de 150 missions différentes, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

10. Granny (gratuit)

Granny est un jeu qui connaît un vrai «buzz» sur le web en ce moment, surtout parce qu’il est plutôt étrange.

Votre objectif est de vous enfuir de votre grand-mère psychopathe sans faire de bruit. Vous allez devoir être furtif, sinon mamie va se fâcher.

Ça rappelle un peu Five Nights at Freddy’s!