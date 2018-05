370 motards vérifiés par la SQ au rassemblement des Hells

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | Les policiers de la Sûreté du Québec ont émis 240 constats samedi en vérifiant les véhicules et les documents des motards qui ont participé au grand rassemblement des Hells Angels à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie.

Dans un bilan de son opération en sécurité routière menée dans le secteur de cette petite municipalité à quelques kilomètres au sud-est de Shawinigan, la SQ a mentionné que 147 constats pour documents ou équipement non conformes ont été émis, plus 72 pour des systèmes d’échappement non conformes. Vingt-et-un constats pour excès de vitesse ont aussi été remis.

Un véhicule a été saisi en vertu du Code de la sécurité routière et un avis de vérification mécanique a été émis.

«Le but de cette opération de sécurité routière était de vérifier la conformité des documents, des équipements, des motocyclettes et de leurs conducteurs», a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué dimanche.

Au total, 370 usagers de la route ont été vérifiés par les policiers de la SQ lors de l’opération.

Il s’agissait samedi de la première randonnée de l’année dans le cadre du rassemblement annuel des Hells au Québec. Des membres de plusieurs clubs sympathisants, tels que les Death Messengers, les Deimos Crew, les Devils Ghosts, les Dark Souls, les Iron Dogs, les Thunder Ryder, les Destroyers, les Diablos et les Jester, ont été aperçus à la rencontre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.