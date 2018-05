Amphithéâtre, tramway et radicalisation: 10 citations de Régis Labeaume à «Tout le monde en parle»

Le maire de Québec Régis Labeaume était de passage à Montréal - après avoir passé deux heures dans le trafic pour entrer sur l’île - cette semaine et il en a profité pour visiter le plateau de Guy A. Lepage dimanche.

Amphithéâtre, nouveau tramway dans la capitale et problème de radicalisation, le maire a abordé plusieurs sujets.

Voici 10 citations à retenir de son passage:

1. Concernant le projet de tramway: «On est devenu une ville qui va très bien, tout le monde a des moyens, tout le monde s’achète des véhicules, donc on y arrive plus. En bas de 30 ans, plusieurs jeunes ne pensent pas que c’est une bonne idée d’avoir une voiture, ça ne fait pas partie de leur finance personnelle. Il faut respecter ça.»

2. «Est-ce que le troisième lien, ça serait bon? Prouvez-moi comme maire de Québec que c’est bon pour ma ville. Moi, je dirige la capitale nationale. Si c’est bon, je vais dire oui. Mais, ce n’est pas le maire de Lévis ou de Québec qui va décider. Ce sont les gouvernements.»

3. «Tu ne peux pas avoir une garantie d’équipe de la LNH si tu n’as pas d’aréna. Le Centre Vidéotron, il fallait le faire.»

4. «On fait de l’argent avec le Centre Vidéotron. Malgré ce que les gens disent, nous les bénéficiaires (la Ville), on fait de l’argent.

5. Concernant le centre de prévention de la radicalisation qui souhaite s’établir à Québec: «On n’a pas de problème de radicalisation à Québec. Il ne faut pas créer de problème qui n’existe pas. On est un genre de ville pas si grosse que ça, on sait ce qui se passe. On n’a pas besoin. On sait où on s’en va. Ça ne correspond pas à ce qu’on a à Québec.»

6. «Le centre a plus sa place dans une métropole. Leur travail est très important.»

7. À propos de la tuerie à la grande mosquée de Québec et du plaidoyer de culpabilité du tueur: «Le livre n’est pas fini d’être écrit, mais je crois que la page est tournée.»

8. «C’est sûr que pour la communauté musulmane de Québec, les explications ne seront jamais assez. Mais, on a affaire avec des problèmes de santé mentale. C’est dur de trouver des réponses. On ne saura jamais ce qui se passait exactement dans la tête de ce gars-là.»

9. Concernant le G7 qui aura lieu à La Malbaie les 8-9 juin. «Normalement, ça brasse au G7. On va demander aux gens de ne pas être violents. On ne peut pas accepter la contestation violente.»

10. «J’ai encore du fun à être maire.»