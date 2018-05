Bouquet de fleurs

La robe florale est l’une des pièces phares de la saison. Pour souligner la tendance, j’ai choisi une variété de modèles et d’imprimés qui sortent des sentiers battus. Cascades de fleurs, mélange mini et maxi, patchwork Liberty, ton sur ton, jacquard opulent, la botanique est multicolore, douce et pastel ou vibrante et fluo. Pour celles qui n’aiment pas les robes, un pull ou un costume vous permettront d’entrer dans la danse.

Sur son compte Instagram, Tracee Ellis Ross a affiché une création de Christopher Kane dont les couleurs néon et la coupe modernisent la robe de dentelle.

Des fleurs, comme des formes géométriques coloriées au feutre, créent de larges bandes le long de cette robe Mara Hoffman. Délaissant les accessoires, Gabrielle Union signe un look réussi.

La tombée de pensées sur les rayures noires et rouges amplifie l’allure désinvolte de cette robe Preen Line. Les boucles d’oreilles turquoise sont le détail ludique de la tenue de Katie Aselton.

Cette robe aux motifs floraux et cachemire rose et jaune de la griffe Giamba signe un look tout en douceur pour Katja Herbers.

Le designer Prabal Gurung a mélangé le même imprimé, mais de dimensions différentes. Cela a eu pour effet de sculpter la silhouette de Priyanka Chopra.

Robe de jour et robe du soir, pour Millie Bobby Brown et Madeline Brewer des vignes de fleurs cascadent le long des créations blanches de Dolce & Gabbana et Carolina Herrera.

Ce look signé Ashish n’est pas sans rappeler les vestes « tournesol » et « iris » lourdement brodées d’Yves Saint Laurent à la fin des années 80. Saoirse Ronan a vu juste en associant ce pull coloré à un pantalon noir.

Chez Dior, les fleurs s’invitent en patchwork. Alors que Lola Kirke a choisi la robe, Tessa Thompson a craqué pour la jupe qu’elle a agencée à une chemise transparente, une bralette apparente et une veste à carreaux.

Envie de fleurs, mais pas d’une robe? Pas de soucis. Il suffit de faire comme Letitia Wright et Cate Blanchett qui ont opté pour des tailleurs. Esprit rétro 70 pour celle qui s’est glissée dans un ensemble en jacquard ivoire Gucci, tandis que l’autre a préféré l’approche plus conceptuelle d’un motif numérique de Prada dont s’échappait une robe de tulle noire.