En dépit de l’inquiétude de ses parents, la petite Molly se rend chez sa meilleure amie, Blair, après l’école. Elle devait y passer la soirée, mais l’oncle Ellis, qui héberge Blair et sa sœur Céleste, ne voit pas l’affaire du même œil. Bourru, de mauvaise humeur, il renvoie Molly chez elle. Sur le chemin du retour, elle est assassinée.

Avant de rendre son dernier souffle, Céleste fait une confidence à sa sœur. Adrian Jones, le jeune Afro-Américain condamné pour le meurtre de Molly, est innocent. Céleste en est convaincue, car elle était en sa compagnie le soir du meurtre et n’avait pas osé l’avouer à l’oncle Ellis, craignant sa réaction en apprenant qu’elle fréquentait un jeune homme de race noire.

Bouleversée à la fois par la mort de sa sœur et par cette confidence, Blair souhaite faire libérer Adrian. Résolue à tout, Blair poursuit sa quête en compagnie d’un détective et d’une journaliste. Elle n’a plus qu’une obsession : trouver le vrai meurtrier de son amie Molly.