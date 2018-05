Danger à 35 000 pieds

Nous avons tous été horrifiés par la mort de Jennifer Riordan, aspirée à l’extérieur d’un B-737 du transporteur américain à rabais Southwest, après l’explosion en vol d’un moteur et le bris d’un hublot.

Mercredi, le hublot d’un autre appareil de la Southwest a craqué à 26 000 pieds au-dessus du lac Érié. Cette fois, il n’a pas volé en éclats.

L’avion demeure le mode de transport le plus sécuritaire qui soit, mais les transporteurs aériens sont-ils tous aussi fiables ? Que penser des transporteurs à rabais ? L’entretien et la sécurité coûtent cher à tout le monde.

La Florida

Les snowbirds connaissent Allegiant Airlines qui offre des vols pour seulement 50 $ au départ de Plattsburgh. Un reportage de l’émission de journalisme d’enquête 60 minutes le 16 avril dernier a présenté des informations qu’ils ignorent sans doute.

Par exemple, le tiers des avions achetés usagés à l’étranger ont été mis en service dans les années 1980. De plus, l’entreprise fait des profits avoisinant 30 % depuis cinq ans, comparativement à une moyenne de 8 % pour l’industrie.

Or, depuis 2015, Allegiant connaît un nombre inhabituel d’incidents en vol — perte de pression, atterrissages d’urgence et décollages interrompus —, dont cinq en une seule journée.

Entre janvier 2016, et octobre dernier, Allegiant a connu plus d’une centaine d’incidents d’importance dont la perte de contrôle d’instruments de vol, fumée et gaz toxiques dans l’habitacle, fuites hydrauliques, 60 atterrissages non prévus et 25 pannes de moteur pour 99 avions.

Pilote congédié

Pour offrir des bas tarifs et une rentabilité hors norme, Allegiant coupe dans le service. Mais coupe-t-elle aussi dans la sécurité ? Les dirigeants le nient, mais plusieurs experts le croient.

Un capitaine a été congédié en 2015 pour avoir déclaré une urgence en raison de fumée dans la cabine. On lui a reproché d’avoir ordonné l’évacuation alors que ce n’était pas absolument nécessaire et de ne pas « s’être efforcé de préserver les actifs de la compagnie ».

60 Minutes a interviewé John Goglia, un enquêteur en sécurité aérienne à la retraite, qui a affirmé que ni lui ni ses proches ne voyageraient avec Allegiant. Idem pour une ex-avocate de la Federal Aviation Authority (FAA).

Conséquences extrêmes

Le gouvernement américain n’a jamais sanctionné Allegiant. Depuis trois ans, la FAA a changé ses méthodes, préférant travailler en coulisses avec les délinquants, au lieu de les punir.

Bonne nouvelle : depuis l’enquête de 60 Minutes, le nombre d’incidents a baissé et Allegiant remplace ses vieux MD-80 par des Airbus A-320 neufs.

La désinvolture face à la sécurité aérienne finit toujours mal. Rappelons-nous l’accident de Nationair en 1991 qui a tué 261 personnes, dont 14 membres d’équipage québécois à cause de pneus sous-gonflés qui auraient dû être remplacés — ce qui n’a pas été fait, car cela aurait occasionné un retard — et qui ont pris feu au décollage.

Mais voler pas cher ne veut pas nécessairement dire courir des risques. West Jet de Calgary se classe parmi les 10 lignes à rabais les plus sécuritaires au monde. Le snack à bord, ce n’est pas ce qui compte.