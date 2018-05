Journée de rêve pour de jeunes finissantes

Des finissantes du secondaire pourront vivre le bal de leur rêve malgré les difficultés financières de leur famille après avoir choisi gratuitement, dimanche, leur tenue.

« J’ai tout ce qu’il faut. Je serai au même niveau que les autres filles et je vais me sentir belle », témoignait avec un sourire radieux Annabelle Chevalier.

L’adolescente de 17 ans admet avoir beaucoup hésité avant de solliciter l’aide des Anges du Bal, un organisme de Québec qui offre à des jeunes de milieux défavorisés leur tenue de bal afin qu’ils puissent célébrer leur réussite scolaire « comme les autres ».

En fin de compte, elle ne regrette pas d’avoir surmonté sa gêne. dimanche, lors d’une journée mémorable au Domaine Maizerets, elle a pu faire un choix parmi plus de 800 robes. Souliers et accessoires offerts, stylistes, salle de maquillage, prise de photos, une trentaine de finissantes ont, comme elle, été traitées comme des princesses.

Une expérience de « malade », s’est exclamée Annabelle qui, avant qu’on ne lui parle de cet organisme, a même songé à ne pas prendre part à son bal de fin d’études.

Estime de soi

« C’est vraiment une journée de rêve. [...] Pour nous, c’est aussi important que la journée du bal », exprimait pour sa part Karine Boudreault, la mère d’Annabelle. « De pouvoir avoir cette chance-là, de venir aujourd’hui et de permettre à Annabelle d’aller à son bal avec fierté, c’est vraiment extraordinaire ».

Il s’agit de la deuxième année où les Anges du Bal sèment ainsi le bonheur. « On habille gratuitement les jeunes filles défavorisées, mais c’est plus que ça, a mentionné la présidente de l’organisme, Sonia Wagner. On leur montre une image d’elles qu’elles ne sont pas habituées de voir ». Une image qui leur apportera confiance et estime d’elles, ajoute-t-elle.