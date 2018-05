Le baloney divise les invités à «Tout le monde en parle» ainsi que le Québec au complet

Après la diffusion d’un extrait d’Accès illimité avec Céline Dion dans lequel la diva avouait à Jean-Philippe Dion son amour du baloney, les panélistes se sont emportés sur le plateau de «Tout le monde en parle». La bologne, ça passe ou ça casse?

C’est que l’animateur de La vraie nature a raconté avoir été insulté, à l’époque, par une téléspectatrice qui trouvait qu’il avait dénigré la délicieuse charcuterie. «Toi, ça parait que tu es né dans le filet mignon», lui avait-elle écrit.

Ce à quoi celui qui coanimera le prochain Gala Artis a tenu à répondre: «Mon souvenir de baloney, c’était mon père qui mangeait ça quand j’étais jeune et ça faisait quik quik dans la poêle... pis l’odeur, j’haïssais ça.» #TeamPasBaloney pour Jean-Philippe donc.

facebook tlmep

Guy A. Lepage est venu appuyer son invité en affirmant haut et fort son dégoût pour cette viande indéfinissable: «Ben elle va me haïr aussi parce que moi je suis né dans le baloney et je déteste ça. Je ne mangerai plus jamais de cette os** de cochonnerie là.» #TeamPasBaloney ici aussi.

Au grand plaisir des fans de la bologne de partout en province, c’est à ce moment que Maripier Morin s’est imposée dans le débat. Celle qui coanimera également le Gala Artis a lancé: «Moi, j’aime ça! Cuit dans la poêle avec de la moutarde, miam!» #TeamBaloney

Heureusement, la boxeuse Marie-Ève Dicaire a semblé se ranger du côté de Morin, rétablissant ainsi un équilibre dans la force. «On parle-tu du baloney ciré? Celui qualité épaisse? Ah oui, ma grand-mère était pro.» #TeamBaloney

facebook tlmep

Quant au fou du roi Dany Turcotte, il est resté évasif. «Ma mère le déglaçait au jus de tomate. Je me souviens du son», a-t-il lancé, sans toutefois préciser si le résultat était bon ou mauvais. À suivre.

Évidemment, la toile s’est emportée.

#tlmep c'est bon du baloney — Steph Martel (@stephmartel) May 7, 2018

#TLMEP Mausus que j’aime cette émission télé! Moi, du balone c’est du comfy food! — Ginette Clairoux (@GinTonHic) May 7, 2018

J'ai mangé plein de choses malsaines et un peu dégueulasses quand j'avais pas d'argent...entièrement trop de nouilles instantanées et du café sucré à la place du pti-dej par exemple. Mais jamais du #baloney. C'est-tu bon? Avez-vs des recettes? #TLMEP — Ruby Pratka (@mllemarguerite) May 7, 2018

Maintenant que #tlmep parle de baloney, je ne priverai plus de tweeter des recettes — Natalie (@futilites) May 7, 2018

#tlmep Il n'y a rien de meilleur qu'un bon sandwitch au baloney avec de la moutarde ! — Claude Garneau (@claudgarneau) May 7, 2018

Ôde au baloney #TLMEP — Élisabeth Gamache (@Ellliegammm) May 7, 2018

@guyalepage mon pére a jamais voulu que l'on mange du balony, les viandes en canne, La senteur lui rappelait la 2 iéme guerre #tlmep — Louise Michaud (@Lilywil) May 7, 2018