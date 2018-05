Legault et le sens de la capitale

La CAQ trône en tête des sondages, particulièrement dans la région de Québec, mais François Legault joue avec le feu.

Le chef caquiste a connu une autre sortie difficile à la radio de Québec, alors qu’il a expliqué au FM93 son recul sur la transparence syndicale par une stratégie douteuse de réserve de courage. M. Legault plaide qu’il doit conserver ses munitions pour d’autres combats, comme la renégociation de l’entente avec les médecins. C’est tout de même un aveu qu’il pourrait manquer de bravoure pour mener plusieurs batailles à la fois. Il faut mal connaître les électeurs de Québec pour tenir ce genre de discours et penser que ce ne sera pas perçu comme un signe de faiblesse. Puis, on ne sait trop si c’était pour se reprendre, mais le chef caquiste a ensuite tenté de faire passer le projet routier de 3e lien entre Québec et Lévis pour un projet « vert ». Bien sûr, réduire la congestion routière entraînera une baisse d’émissions de GES, mais pas autant qu’une réduction du nombre de voitures sur les routes ! C’est un peu comme dire qu’un Whopper est bon pour la santé, parce qu’il contient de la salade et des tomates... ça reste toujours bien un Whopper !

KATHLEEN WEIL, PLQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La ministre déposera un projet de loi pour réformer la loi d’accès à l’information, soit, mais il ne sera pas adopté avant l’élection, malgré un engagement clair du gouvernement Couillard en début de mandat. Et surtout, ce qui nous agace, énormément, c’est qu’elle dise solennellement au Salon bleu « qu’il n’y a pas de problème de transparence ». Elle n’a pas lu notre étoffé dossier qui a mené à une rare prise de position publique des patrons des grands médias du Québec ? Probablement de l’aveuglement volontaire...

LUC BLANCHETTE, PLQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

Le gouvernement Couillard a confié en douce l’exclusivité de la pêche au saumon au nord du Québec à une poignée de pourvoiries. Cela constitue un recul inacceptable quant à l’accessibilité au territoire. Le ministère a plaidé la rareté de la ressource, alors que M. Blanchette a justifié la décision par une demande des Inuits. Manque de flair ou carrément manque de sensibilité ? Le ministre Blanchette aurait dû empêcher cette décision intenable.

AMIR KHADIR, QS

Photo Agence QMI, Simon Clark

Deux fleurs en deux semaines consécutives pour le solidaire ! En annonçant qu’il ne sollicitera pas un second mandat, le député de Mercier, élu depuis 2008, a signalé qu’il remettrait le montant de sa prime de départ à des organismes communautaires et sociaux.

C’est l’antithèse d’Yves Bolduc, un autre médecin, aux poches plus profondes. Puis, le solidaire s’est même excusé auprès des personnes qu’il aurait pu blesser lors de certaines attaques virulentes dans l’exercice de ses fonctions.