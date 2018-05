L’entraînement multidisciplinaire par excellence

Le CrossFit est un mot de plus en plus répandu sur les lèvres des gens qui s’entraînent ou qui désirent s’y mettre. Ceux qui recherchent une méthode d’entraînement efficace et loin d’être ennuyeuse trouveront leur compte avec cette technique multidisciplinaire.

Photo Stevens LeBlanc

Haltérophilie, gymnastique, pliométrie – qui travaille la puissance musculaire – et exercices cardiovasculaires font partie des nombreuses composantes que vous retrouverez dans une séance de CrossFit.

Il s’agit d’un entraînement croisé où l’on retrouve de nombreux éléments de sports et d’activités physiques qui existent déjà.

Photo Pascal Huot

Malgré que ces mots puissent faire peur, il ne faut pas se laisser impressionner. Le CrossFit s’adresse à tout le monde, assurent les entraîneurs certifiés dans le domaine. Il faut simplement être prêt à sortir de sa zone de confort.

« Au premier regard, ça peut faire peur, mais on peut s’adapter », explique Marie-Michelle Morissette, de STADD CrossFit.

« Dans un groupe, on peut voir tous les types de niveaux et tous les types de personnes », poursuit-elle.

Photo Pascal Huot

Même son de cloche pour Mathieu Gravel, de Tonic CrossFit.

« Les gens réalisent qu’ils sont capables de plus que ce qu’ils pensent. On a des mouvements complexes, qui ont l’air impressionnants, comme en gymnastique ou en haltérophilie. Mais quand on décortique le mouvement et qu’on le ramène à son plus simple, c’est là qu’ils réalisent qu’ils sont capables », fait-il valoir.

Une séance de CrossFit peut être très variée. Mais généralement, elle est composée d’une partie musculaire, suivie d’un WOD (workout of the day), où l’on retrouve souvent des exercices variés en intervalles et d’un « finisher », où les participants vont travailler une partie du corps plus intensément, comme les abdominaux.

« Cette variété fait en sorte que les participants accrochent et veulent continuer », indique Mme Morissette.

Les bienfaits de cette discipline sont multiples. « Le CrossFit se démarque pour les résultats physiques que l’on peut aller chercher, parce que l’on touche à tout. C’est une progression rapide. On en demande beaucoup en une courte période de temps, explique M. Gravel. Mais ce n’est pas juste physique, c’est bon pour le mental aussi. Parfois, les gens viennent et on voit qu’ils ne vont pas bien. On fait en sorte de les faire sourire, qu’ils aient hâte de revenir lorsqu’ils partent. »

Photo Stevens LeBlanc

Une communauté sociale

Le monde du CrossFit s’avère également une véritable communauté où les liens sont tissés très serré. « C’est un happening social, c’est tellement amical », indique Mme Morissette, ajoutant que les participants se motivent énormément entre eux.

Des couples, des amitiés et des partenaires d’entraînement se sont formés dans les centres de CrossFit.

« Les gens viennent s’entraîner ensemble, ils se textent le soir pour savoir s’ils seront là, le lendemain. Ils se tiennent au pas et remarquent si l’un d’eux a manqué la séance. Ils font également des activités ensemble à l’extérieur de l’entraînement. »

Où faire du crossfit à Québec