Les Jets s'imposent à «Smashville»

NASHVILLE | Les Jets de Winnipeg ont fait leur loi à Nashville, samedi soir, s’imposant par la marque de 6-2 pour pousser les Predators au bord de l’élimination. Avec une avance de 3-2 dans la série, la formation manitobaine n’est plus qu’à une victoire d’accéder à la finale de l’Ouest.

Le jeune Kyle Connor a sonné la charge pour les visiteurs, marquant les deux premiers buts de sa carrière en séries éliminatoires. Il en a aussi mis plein la vue pour préparer un but de Mark Scheifele et terminer la rencontre avec trois points. Connor s’est moqué de Ryan Johansen en faisant habilement passer la rondelle entre ses jambes avant de repérer Scheifele dans l’enclave.

Le capitaine Blake Wheeler, auteur de trois mentions d’aide, et le défenseur Dustin Byfuglien, qui a récolté un but et une mention d’aide, se sont aussi illustrés. On peut en dire autant du gardien Connor Hellebuyck, qui a effectué 38 arrêts.

Chassé du match par le dernier but des Jets en troisième période, Pekka Rinne a pour sa part cédé six fois sur 26 tirs. S’amenant en relève, Juuse Saros a repoussé les six rondelles en sa direction.

Alors que la marque était de 1-1, les visiteurs ont pris leur envol en marquant trois buts sans réplique en deuxième période. En l’espace de moins de six minutes, Connor a inscrit son doublé et Byfuglien a fait secouer les cordages à l’aide d’un tir qui s’est frayé un chemin à travers la circulation.

Ryan Johansen a réduit l’écart à 4-2 avant la fin de la période médiane, mais au retour du deuxième entracte, Scheifele a redonné une priorité de trois buts aux siens dès la 38e seconde du troisième tiers.

Le Québécois Mathieu Perreault, qui disputait seulement son deuxième match des présentes séries, a inscrit le sixième but des Jets en profitant d'un bond favorable de la rondelle.

Le défenseur Yannick Weber a fourni un but pour les Predators dans la défaite, trompant la vigilance d’Hellebuyck avec un lancer précis. Il avait ainsi créé l’égalité 1-1 après que Paul Stastny eut ouvert la marque.

Les hommes de Peter Laviolette feront face à l'élimination en territoire hostile, lundi, à Winnipeg.