Mauvais tour d’adresse

Une lectrice, Rolande C., ne sait plus si elle suit bien l’évolution de la langue au Québec. Elle n’en peut plus d’entendre ou de lire — par exemple — l’expression « adresser un problème à quelqu’un ». « Cette faute de langage est-elle maintenant acceptée » ? se demande-t-elle. La formule est utilisée de façon excessive, oui. Mais, non, elle n’est pas acceptée. On peut adresser une lettre ou adresser la parole à quelqu’un, mais on ne peut pas adresser quelqu’un, ni adresser un problème, ni adresser un problème à quelqu’un. On peut cependant adresser quelqu’un à quelqu’un : le médecin généraliste adresse un patient à un spécialiste. Comme nous l’avons écrit il y a quelque temps en réponse à une question de A. Dawson, adresser signifie principalement faire parvenir (une lettre, un colis, etc.) ; dire quelque chose à quelqu’un. Ex. : Adressez ce colis à votre père, mais ne lui adressez aucun reproche. La forme pronominale « s’adresser » signifie prendre la parole ; être destiné à quelqu’un. Ex. : L’entraîneur s’est adressé à ses défenseurs, mais son message s’adressait à tout le monde.