Paracyslisme: des sixièmes places pour Molnar et Clermont

Les paracyclistes Marie-Claude Molnar (C4) et Nicole Clermont (C5) ont toutes deux pris le sixième rang dans leur catégorie respective, à la course sur route de la Coupe du monde d’Ostende, en Belgique.

Médaillée d’argent au contre-la-montre de 27 kilomètres (C4) vendredi, Molnar a cette fois fini sixième grâce à un temps de 1 h 43 min 1 s.

«Pour la course sur route, j’avoue que je me suis surprise. En discutant cette semaine d’ailleurs de la course sur route avec Valérie en préparation mentale, elle me disait de voir ça comme une page blanche et que nous pourrions être surprises. Elle a eu raison!» a raconté Molnar.

Elle a accusé un retard de 6 minutes 30 secondes sur la gagnante, l’Australienne Meg Lemon (1 h 36 min 31 s).

L’Américaine Shawn Morelli (+4 secondes) et l’Australienne Hannah MacDougall (+11 secondes) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

De son côté, Clermont, de Magog, a franchi la ligne d’arrivée en 1 h 38 min 30 s. Elle a fini à 4 minutes 32 secondes de celle qui est montée sur la plus haute marche du podium, la Britannique Crystal Lane-Wright (1 h 33 min 58 s). Elle avait fini cinquième du contre-la-montre vendredi.

En tandem féminin, la pilote montréalaise Audrey Lemieux et sa partenaire ontarienne Robbi Weldon se sont classées huitièmes. Elles ont parcouru les 80 kilomètres en 2 h 17 min 41 s.

Les Sherbrookois Matthieu Croteau-Daigle et Benoit Lussier (pilote) ont quant à eux pris le 11e rang. Ils ont conclu la course 10 minutes 27 secondes plus tard que les vainqueurs, les Néerlandais Tristan Bangma et Patrick Bos (2 h 23 min 29 s).