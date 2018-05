Pas prête à ne plus avoir d’enfants

PRINCEVILLE | Une femme de 42 ans aime tellement être mère qu’elle prévoit se faire implanter un embryon, en juin, pour être enceinte de son 14e enfant.

Stéphanie Philibert désire autant avoir son 14e enfant qu’elle a désiré son premier, né il y a 22 ans.

Après avoir eu trois enfants avec un premier conjoint, elle a rencontré Claude Nadeau et en a eu 10 autres avec lui.

L’accouchement du petit dernier, Xavier, aujourd’hui âgé de 10 mois, a été plus difficile et a nécessité une césarienne d’urgence.

Les médecins lui ont retiré les trompes de Fallope, ce qui signifiait qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfants.

« Deux ou trois semaines après la césarienne, c’est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus avoir d’enfants. Pour moi, ç’a été la fin du monde. Ça venait de me tomber sur la tête. J’ai vécu ça comme quelqu’un qui se réveille plus de jambes », dit Stéphanie Philibert.

Elle a vécu une grosse déprime, au point où elle est allée consulter et qu’elle a pris des antidépresseurs.

« Ce n’est pas juste la bedaine et la grossesse, c’est l’ensemble. Par exemple, Xavier va faire ses premiers pas. Ce serait la dernière fois que je vivrais ça, si je n’en avais pas d’autres. C’est tout le deuil des dernières fois que je n’étais pas prête à vivre », dit-elle.

20 000 $

La dernière option était donc la fécondation in vitro, qui coûtera autour de 20 000 $ aux parents pour deux cycles de prélèvement d’ovules. En ce moment, un embryon est congelé et le couple tentera de féconder d’autres ovules en juin, avant l’implantation.

« Je trouve le regard des autres difficile, ils ne comprennent pas. Si j’essaye d’en parler à quelqu’un, on me dit que je devrais être contente, parce que j’en ai 13. C’est comme si le fait qu’on ait plusieurs enfants diminue notre désir d’en avoir un autre », dit-elle.

Onze enfants vivent toujours avec Stéphanie Philibert et Claude Nadeau dans la maison de neuf chambres de Princeville, qui ne compte toutefois qu’une salle de bain.

À 4 h chaque matin

La mère se lève à 4 heures tous les matins, pour pouvoir combiner la montagne de tâches quotidiennes et son emploi de serveuse à temps partiel.

Elle travaille parfois le midi pendant que les enfants sont à l’école ou à la garderie, parfois pour le souper.

Claude Nadeau, 54 ans, pour sa part travaille dans le domaine de la réfrigération-climatisation et termine de travailler à 15 heures pour toujours être à la maison quand les enfants reviennent de l’école.

Le revenu familial global est autour de 70 000 $ par année, sans les coups de pouce gouvernementaux.

M. Nadeau a grandi dans une famille nombreuse et la routine du bain, même seul, ne l’intimide pas.

« C’est sûr qu’il peut y avoir de la discipline à faire, avec 13 enfants. Des fois, ça se chicane. Mais il y en a qui font autant de discipline avec deux enfants », fait-il remarquer.

Ce qu’ils ont dit

« Les gens s’imaginent qu’on est plus coincés que la réalité. On a quand même une grande maison et on a en masse de chambres pour tout le monde. On ne se pile pas sur les pieds, et il n’y a pas des tourbillons d’enfants partout. »

­­– Andréane, 20 ans.

« Si on n’est pas beaucoup, on n’a rien à faire, à part jouer à l’ordi ou sur notre tablette. »

– Justin, 8 ans.

« Ça me permet de jouer avec eux et de leur apprendre des choses. »

– Zacharie, 11 ans, à propos de ses frères et sœurs plus jeunes.

« La religion ne fait pas partie de notre vie. Sans dire qu’on n’est pas croyants, on ne pratique pas, ni l’un ni l’autre. »

– Claude Nadeau, père

« Je ne pense pas que ce serait un cadeau à leur faire que de tout leur donner, même s’ils pouvaient tout avoir. »

– Stéphanie Philibert, mère

13 sous un même toit