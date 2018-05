P.K. Subban garantit la victoire des Predators

Loin d’être abattu par le revers de 6-2 des siens dans le cinquième match de la série contre les Jets, samedi à Nashville, P.K. Subban a garanti que les Predators allaient forcer la tenue d’une rencontre ultime en l’emportant lundi à Winnipeg.

«Nous devions retourner à Winnipeg de toute façon, a affirmé l’ancien du Canadien de Montréal au site de la Ligue nationale de hockey. Nous allons y aller, nous allons gagner ce match et nous allons revenir ici. C’est aussi simple que cela.»

Pour être sûr que son message soit bien compris, le défenseur étoile l’a répété à trois reprises.

«Nous sommes une équipe qui a du caractère, a-t-il lancé. Nous avons beaucoup d’expérience. Nous avons déjà eu le dos au mur. Nous allons gagner à Winnipeg. Tous les gars ici y croient.»

Laviolette confiant

Même s’il n’est pas allé aussi loin que Subban, l’entraîneur-chef Peter Laviolette s’est lui aussi montré très confiant à l’aube de la partie numéro 6 de la série de deuxième tour.

«Si vous demandez à n’importe qui dans le vestiaire : "Sommes-nous capables de gagner un match à Winnipeg?", la réponse sera oui», a-t-il dit au quotidien «The Tennessean».

«Nous sommes prêts. Il n’y a pas de groupe avec qui je serais plus confortable pour aller remporter un match de hockey. Nous avons déjà gagné à Winnipeg cette année. Nous avons gagné là en séries. Nous n’avons qu’à y retourner et remporter un match.»

Une première

Pour continuer leur quête vers une deuxième participation de suite à la finale de la coupe Stanley, les Predators devront réussir ce qu’aucune des deux équipes n’a fait depuis le début de l’affrontement : remporter deux affrontements de suite.

Ils devront également être plus étanches offensivement. Leurs trois revers contre Winnipeg ont été par au moins trois buts. Ils ont notamment cédé sept fois dans le troisième duel, mardi, et à six reprises samedi.

Si la prédiction de Subban se réalise, le septième match entre les Jets et les Predators sera disputé jeudi à Nashville.