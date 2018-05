Pour mieux aider les anciens combattants

LÉVIS | Linda Pelletier, l'épouse d'un vétéran, souhaite mettre sur pied une maison adaptée qui viendrait en aide aux anciens combattants de 55 ans et plus aux prises avec des problématiques de santé.

Choc post-traumatique, crises d'anxiété, dépression, la vie de son mari, Jean Jensen, n'est pas de tout repos. « Je commence à l’accepter, mais c’est toujours difficile », mentionne d’entrée de jeu le vétéran de 63 ans.

Après 24 années de service au sein des forces armées canadiennes, cet ancien combattant vit avec de nombreuses séquelles. Des séquelles qui se sont déclenchées à son retour d'une mission lors du conflit serbo-croate au milieu des années 90.

«Mon dos, ma hanche, mes genoux et mes pieds sont finis. Je suis à moitié sourd», énumère Jean Jensen.

Il y a trois ans, son épouse a dû cesser de travailler pour veiller à son bien-être. Elle est à bout de souffle.

«Je n’ai plus de vie. Je suis limitée, je ne peux plus sortir. À 7 h le soir, il est couché parce qu’il a trop mal. Tout ce que je faisais avant, et bien je dois maintenant le prévoir à long terme», explique l’instigatrice du projet, Linda Pelletier.

La résidente de Lévis rêve d'un logement pour anciens combattants dans lequel pourraient se retrouver tous les services dont ils ont besoin.

«Sans être obligé de courir. Admettons que tu as besoin d’un physiothérapeute, il pourrait se déplacer. Il pourrait y avoir une piscine aussi à l’intérieur, quelqu'un pourrait venir donner des massages», poursuit-elle.

Pour Linda Pelletier, c'est dans le secteur de Sainte-Foy tout près des centres commerciaux, qu'un tel immeuble pourrait être construit. Sur des terrains qui appartiennent déjà aux Forces armées canadiennes.

Un projet qu'appuie Jean-Pierre Lamarre, un vétéran de 78 ans, lui aussi aux prises avec plusieurs problèmes survenus en service.

«J’en suis un probablement qui pourrait s’en servir. Dans un sens, on a tous besoin de ça», mentionne le septuagénaire.

«Il y a des jours plus difficiles que d’autres. Ce n’est pas facile sur le caractère d’une personne non plus», renchérit son épouse, Nicole Anctil.

Linda Pelletier a sollicité l’aide de nombreux élus, d’un promoteur immobilier et fait actuellement circuler une pétition. Elle souhaite que la qualité de vie des vétérans et de leurs proches s’améliore.

«Tout ce qu’on entreprend on finit par l’avoir, mais tout est long. Ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose demain matin, oublie ça», conclut Linda Pelletier.