Ross Gaudreault : les croisières dans le sang

Lorsqu’il a quitté le Port de Québec, en 2010, après 23 ans à diriger l’organisation, Ross Gaudreault avait la tête aux voyages et au repos. La vie allait plutôt le précipiter dans un dur combat, tout en lui réservant une agréable surprise.

Il y a huit ans, M. Gaudreault amorçait ainsi une retraite bien méritée. Il refermait pour la dernière fois la porte de son bureau de président et directeur général du Port avec le sentiment du devoir accompli.

Quelques mois plus tard, il apprenait qu’il souffrait d’un cancer colorectal et entreprenait une lutte de deux longues années. S’il est aujourd’hui complètement guéri, M. Gaudreault a longtemps craint que le mal puisse surgir à nouveau. Mais aujourd’hui, c’est du passé, tranche le principal intéressé, qui ne tient visiblement pas à revenir sur cet épisode douloureux.

Quoi qu’il en soit, l’appel du maire de Saguenay, en 2011, ne pouvait mieux tomber. Jean Tremblay, « un gars honnête et bien éduqué avec qui j’ai adoré travailler », lance M. Gaudreault, lui a proposé d’agir comme consultant pour le développement des croisières internationales chez Promotion Saguenay.

M. Gaudreault avait donné au maire Tremblay un coup de main, quelques années auparavant, pour « vendre » l’idée des croisières dans le fjord, qui en laissait plus d’un sceptique.

Photo Stevens LeBlanc Le nouveau retraité a vite accepté et, fidèle à lui-même, il s’est investi corps et âme dans le projet, comme il l’avait fait à Québec, où le terminal porte d’ailleurs son nom et enregistre record après record depuis 15 ans. Il a toujours des étincelles dans les yeux lorsqu’il évoque la première visite du majestueux Queen Mary 2, arrivé à cinq heures du matin en 2008. « Il y avait 23 000 personnes sur les quais. C’était phénoménal.

Le célèbre navire rend également visite, depuis, à Saguenay, où le port a réussi le pari de se hisser au troisième rang au Québec pour l’accueil de croisières internationales, derrière Montréal et Québec. Plus de 70 000 croisiéristes y sont attendus pour cette saison.

M. Gaudreault souligne que ce nouveau défi l’a vraiment beaucoup aidé. Il a carrément eu l’impression de revivre l’euphorie des croisières à Québec.

Quant à son contrat avec Promotion Saguenay, il s’est terminé en décembre, à son plus grand regret. Depuis l’arrivée de la nouvelle mairesse, Josée Néron, les contacts ont été rompus.

Famille Irving

Son travail au port, Ross Gaudreault ne l’a pas aimé, il l’a plutôt adoré. Pendant plusieurs années, il s’était même installé à quelques pas, dans le quartier, avant de réaliser qu’il devait s’éloigner un peu s’il ne voulait pas toujours avoir la tête à l’ouvrage.

M. Gaudreault a toujours été un « grand travaillant ». Il a grandi dans la restauration, car son père a dirigé pendant plusieurs années le Penn Mass, d’abord à Québec, puis au Cap-de-la-Madeleine. « On était 10 enfants et on a tous travaillé là. C’était le seul restaurant qui ouvrait 24 heures, à Québec, avec le Riviera, à l’époque. »

Son père a aussi été employé du Château Frontenac, où il a servi les Churchill et Roosevelt en 1942. « Le Château m’avait contacté parce qu’ils avaient sa photo », relate-t-il avec fierté.

Il a également appris à l’école des Irving, célèbre et puissante famille dont il a toujours été très proche. Son oncle, Aimé Gaudreault, qui fut le seul partenaire privé des Irving, l’a envoyé à l’Université de Sherbrooke.

Le jeune Ross a ensuite passé tous ses étés dans la famille Irving, à apprendre l’anglais. « J’étais comme leur quatrième garçon », dit celui qui a accompagné les Irving en voyage pendant plusieurs années. « Quand j’ai gradué, K.C. Irving m’a dit : Ross, on veut que tu restes avec nous autres. On va te montrer comment travailler. On te retournera à Québec plus tard. »

Il est resté 12 ans à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, où il travaillait sept jours sur sept. « On avait 150 compagnies, et je n’ai pas manqué un samedi matin au bureau pendant 12 ans », se souvient-il.

Puis, il a manifesté le souhait de rentrer à Québec. En 1975, il est devenu directeur des opérations pour la célèbre entreprise pour tout le Québec et a fait beaucoup de développement. Il exprime certains regrets d’avoir quitté le Nouveau-Brunswick et cette famille qui l’avait pris sous son aile.

« On était tout le temps ensemble, mais quand je suis arrivé à Québec, on se voyait moins, par la force des choses. On s’est comme oublié un peu. »

Au Port de Québec, où il a d’abord siégé comme président du conseil d’administration, il a côtoyé Jean Marchand, de qui il a beaucoup appris.

Puis, il a eu envie d’une carrière comme dirigeant du Port, ce qui impliquait de rompre les liens professionnels bien ancrés avec les Irving. « Ils ont été un peu froissés sur le coup, c’est bien certain, mais après, c’est revenu », se souvient celui qui conserve toujours des liens avec des membres de la célèbre et très discrète famille.

« Ça passe vite »

Photo d'archives Des beaux souvenirs de ses années au Port, M. Gaudreault en garde beaucoup. « Oui, il y a eu des accrochages, mais on les a réglés, et je suis parti la tête haute », évalue-t-il.

En plus des croisières, l’ex-PDG est fier du développement de la baie de Beauport, auquel il a fini par consentir après s’y être farouchement opposé pendant des années. Depuis, le Port en a fait, du chemin, passant du grain au vrac, en plus des croisières qui en font sa renommée.

« C’est tellement incroyable comment ça passe vite, dit-il. Tu te réveilles d’un coup sec, à 76 ans, c’est épeurant. Il y a plein d’affaires que j’aurais voulu faire. »

Par rapport à son successeur ou aux activités projetées du Port, n’allez pas tenter de tirer les vers du nez à M. Gaudreault dans l’espoir d’obtenir ses impressions. Il s’est toujours refusé à jouer à la belle-mère, dit-il.

Dur de partir

Photo Stevens LeBlanc S’il est bien entouré par sa conjointe, ses deux enfants et ses cinq petits-enfants, il lui arrive malgré tout de s’ennuyer du travail. D’ailleurs, il est toujours impliqué comme président de la Fondation du CHU.

« C’est dur de laisser, c’est dur de partir, constate-t-il, huit ans plus tard. Je trouve ça difficile. Je connaissais du monde à Québec, c’était l’enfer. Je suis un gars qui aime le monde, qui aime parler au monde. »

Il remarque à quel point on est vite oublié. « Si tu n’es pas là tous les jours, ça va tellement vite aujourd’hui, avec l’électronique, les contacts, ça passe vraiment trop vite. »

