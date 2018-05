Suis-je infectée à vie ?

J’ai 31 ans. Pour la première fois de ma vie, je suis incommodée par ce que je crois être une infection urinaire. J’ai continuellement envie d’uriner, mais avec l’impression de ne jamais vider complètement ma vessie et la sensation que l’urine coule comme sur du papier sablé. Je n’ose parler de ça avec mon chum de peur qu’il pense que je l’ai trompé.

J’en ai donc parlé avec ma mère qui m’a dressé un portrait épouvantable de la chose, alors qu’une amie m’a simplement conseillé de boire du jus de canneberge pour me soulager. Mais je l’ai fait et ça ne me soulage pas. Pensez-vous que ma mère aurait raison et que je serais atteinte de quelque chose de grave ?

Anonyme

Entre les deux extrêmes qui vous ont été proposés, je vous suggérerais d’opter pour la plus élémentaire prudence. Comme vous n’avez jamais eu d’infection urinaire par le passé, il est peu probable que le pharmacien seul puisse vous aider. Mais rien ne devrait vous retenir de lui demander conseil, quitte à ce qu’il vous propose de voir d’abord votre médecin de famille. Les infections urinaires sont fréquentes et il est important de les stopper vite pour qu’elles ne deviennent pas chroniques.