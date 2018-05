Tassez-vous de d’là revisitée

Vingt ans après le lancement de l’album Dehors novembre, André Vanderbiest, bassiste des défunts Colocs, propose une toute nouvelle version de Tassez-vous de d’là, avec son collectif reggae-dub Bass ma Boom Sound System.

Une version multiculturelle qui mélange joual, wolof sénégalais, reggae jamaïcain, blues, percussions africaines et qui met en vedette Boucar Diouf, Élage Diouf, Karim Ouellet, le chanteur innu reggae Shauit, Ilam, King Abid, Joyce N’Sana, Okapi et La Flamèche.

Déjà offerte sur les plateformes de vente en ligne, cette nouvelle version de Tassez-vous de d’là sera lancée le 24 mai en format 45 tours vinyle, avec une face B instrumentale, dans la tradition du concept reggae « sound system ».

Un hommage

« C’est un hommage à Dédé et c’est aussi pour souligner le 20e anniversaire de cette chanson que j’ai créée avec lui et qui me touche particulièrement », a raconté, lors d’un entretien, le bassiste aux origines belges qui s’est joint aux Colocs après le départ de Serge Robert.

André Vanderbiest avait ce projet d’offrir une version métissée de Tassez-vous de d’là depuis une dizaine d’années.

« C’était un peu compliqué à mettre en place en raison des histoires de droits, de maisons de disque et ce genre de machins. La rencontre d’un ami, devenu agent d’artistes, a relancé le projet », a-t-il indiqué.

Le musicien, qui vit depuis neuf ans en Gaspésie, a contacté des artistes et des musiciens qui font partie de son cercle d’amis, et l’enregistrement s’est fait ce printemps.

La nouvelle version, plus « hop la vie » et dansante, a-t-il précisé, fait référence à une époque du Québec et à une diversité actuelle.

Dédé aurait aimé

André Vanderbiest explique qu’il était aussi retenu, même s’il a participé à sa création, par une certaine pudeur de toucher à une chanson sacrée, mythique, et qui a eu un impact sur les gens.

« J’avais aussi le syndrome de l’imposteur. Je me demandais qui j’étais, moi, le Belge, pour reprendre cette chanson-là. Je commence maintenant à me rendre compte que c’est une partie de mon héritage et qu’il faut que je le partage », a-t-il lancé.

Est-ce que Dédé aurait aimé cette nouvelle version mettant en vedette des chanteurs de toutes sortes de cultures et de la scène world-reggae québécoise ?

« Nous sommes tous assez d’accord pour dire qu’il aurait aimé ça. On l’a présenté à sa famille et ils l’ont trouvé magnifique. Il en serait fier », a-t-il laissé tomber.

André Vanderbiest a aussi comme projet de réaliser un documentaire sur l’impact de cette chanson et des Colocs sur les gens.

Le musicien, qui n’est pas cinéaste, avance lentement dans cet univers qui n’est pas du tout le sien.

« Boucar Diouf m’a parlé durant 30 minutes de l’impact que cette pièce a eu sur lui lors de son intégration à Rimouski. Shauit m’a dit qu’il n’y a pas une seule fête ou un jam où on ne lui demande de chanter cette chanson, qui a eu une forte résonnance dans une communauté affectée par le suicide et les gens qui ne vont pas bien. Il y a plein d’histoires liées à cette chanson. Le pouvoir de la musique est énorme », a-t-il fait remarquer.